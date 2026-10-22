Оккупанты ударили по рынку в Лозовой Харьковской области: два человека погибли, 17 ранены

В четвер, 22 октября, российские оккупационные войска атаковали рынок в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли два человека.

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Известно, что 17 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь бригады экстренной медицинской помощи. На месте попадания также работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и правоохранители.

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Российские войска продолжают атаки на критическую инфраструктуру Харьковской области. Очередной мишенью стал один из крупнейших железнодорожных узлов Украины – станция Лозовая, которая временно прекратила принимать поезда. Это может ухудшить как военную, так и гуманитарную и эвакуационную логистику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали железнодорожную станцию в Лозовой, что в Харьковской области. По предварительным данным, в результате удара погибли двое мужчин, еще восемь человек получили ранения.