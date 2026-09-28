Днем в понедельник, 28 сентября, российская оккупационная армия атаковала центр Днепра. Удар пришелся по бизнес-центру, там возник пожар.

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Известно о трех погибших и 18 пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Информацию о вражеской атаке чиновник опубликовал в 11:25.

"Враг нанес удар по центру Днепра. Возник пожар. Есть пострадавшие", – написал он.

По данным волонтера Тимофея Кучера, враг нанес удар по торговому центру, внутри которого находились люди. Впоследствии он добавил, что "поступила первая информация о пострадавших".

На место атаки уже направляются все экстренные службы. Также известно, что внутри бизнес-центра заблокированы люди.

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по городу с помощью БПЛА типа "Герань-5".

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По состоянию на 12:57 Ганжа сообщил о трех погибших в результате атаки врага.

"Трое человек погибли в результате атаки россиян на Днепр. По меньшей мере 12 получили ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь", – говорится в сообщении.

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По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, люди оказались заблокированными в здании бизнес-центра. Спасатели ГСЧС эвакуируют их с помощью крана.

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2Спасибо сотрудникам экстренных служб, медикам, всем, кто помогает и поддерживает наших людей. Искренние соболезнования родным погибших. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", – написал он.

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По данным Telegram-канала "Опендатамедиа", под атакой РФ оказался и их офис.

"К счастью, среди команды жертв нет. На работе сервисов это не скажется – автоматизация и все системы работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

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В 15:06 Ганжа проинформировал, что количество пострадавших возросло до 18 человек, среди которых – ребенок.

"Помощь медиков понадобилась 8-летней девочке. У нее контузия в результате вражеской атаки", – написал он.

Двум пострадавшим понадобилась госпитализация.

Напомним, 28 сентября российские войска нанесли удар по Одесской области. По предварительным данным, пострадали два человека. Также повреждено складское здание.

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Как писал OBOZ.UA, 28 сентября оккупанты вновь нанесли удары по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС. Горели также офисные здания, есть попадания в жилой дом. Есть пострадавшие.

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