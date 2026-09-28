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Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
icon 1,4 т.
Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео
Россияне нанесли удар по Днепру

Днем в понедельник, 28 сентября, российская оккупационная армия атаковала центр Днепра. Удар пришелся по бизнес-центру, там возник пожар.

Известно о трех погибших и 18 пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

РФ терроризирует мирных жителей

Информацию о вражеской атаке чиновник опубликовал в 11:25.

"Враг нанес удар по центру Днепра. Возник пожар. Есть пострадавшие", – написал он.

По данным волонтера Тимофея Кучера, враг нанес удар по торговому центру, внутри которого находились люди. Впоследствии он добавил, что "поступила первая информация о пострадавших".

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На место атаки уже направляются все экстренные службы. Также известно, что внутри бизнес-центра заблокированы люди.

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Ворог атакував Дніпро

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по городу с помощью БПЛА типа "Герань-5".

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Росіяни вдарили по бізнес-центру

Источник: t.me/timofii_kucher

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Росіяни вдарили по бізнес-центру

Источник: t.me/timofii_kucher

По состоянию на 12:57 Ганжа сообщил о трех погибших в результате атаки врага.

"Трое человек погибли в результате атаки россиян на Днепр. По меньшей мере 12 получили ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Наслідки російської атаки

По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, люди оказались заблокированными в здании бизнес-центра. Спасатели ГСЧС эвакуируют их с помощью крана.

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Ворог атакував Дніпро

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

ДСНС евакуюють заблокованих людей за допомогою крана

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Ворог атакував Дніпро

2Спасибо сотрудникам экстренных служб, медикам, всем, кто помогает и поддерживает наших людей. Искренние соболезнования родным погибших. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", – написал он.

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

ДСНС евакуюють заблокованих людей за допомогою крана

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Ворог атакував Дніпро

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Ворог атакував Дніпро

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

ДСНС евакуюють заблокованих людей за допомогою крана

По данным Telegram-канала "Опендатамедиа", под атакой РФ оказался и их офис.

"К счастью, среди команды жертв нет. На работе сервисов это не скажется – автоматизация и все системы работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Ворог атакував Дніпро

Источник: t.me/timofii_kucher

В 15:06 Ганжа проинформировал, что количество пострадавших возросло до 18 человек, среди которых – ребенок.

"Помощь медиков понадобилась 8-летней девочке. У нее контузия в результате вражеской атаки", – написал он.

Двум пострадавшим понадобилась госпитализация.

Оккупанты ударили по центру Днепра: поврежден бизнес-центр, есть погибшие и раненые. Видео

Серед постраждалих - дитина

Напомним, 28 сентября российские войска нанесли удар по Одесской области. По предварительным данным, пострадали два человека. Также повреждено складское здание.

Как писал OBOZ.UA, 28 сентября оккупанты вновь нанесли удары по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС. Горели также офисные здания, есть попадания в жилой дом. Есть пострадавшие.

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