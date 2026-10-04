Оккупанты нанесли удар по центру Днепра: загорелось здание ''Укртелекома''. Фото

Утром 4 октября россияне атаковали центр Днепра, в результате чего вспыхнул пожар. Дрон поразил здание "Укртелекома".

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Об этом в 08:40 в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Соответствующие кадры с места попадания уже распространяются в сети.

Что известно

В Днепре, по данным местных каналов, реактивный БПЛА поразил здание "Укртелекома" в центре города.

Позже Ганжа уточнил, что россияне нанесли удар по зданию компании связи в Днепре.

На месте работают все экстренные службы, а информацию о пострадавших выясняют.

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Главные истории дня

Россия продолжает атаковать Украину

Напомним, утром 4 октября российские оккупанты атаковали Сумы пятью КАБами. Авиабомбы враг сбросил вблизи многоэтажных домов, в результате чего по меньшей мере пять человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Около 07:50 под ударом оказался Заречный район Сум. Взрывная волна выбила окна в многоквартирных домах, также были уничтожены припаркованные у подъездов автомобили, повреждены линии электропередач, газоснабжения и фасады зданий.

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В ночь на 4 октября российские войска нанесли удар по Украине, задействовав 135 средств поражения различных типов. Силы ПВО уничтожили 125 целей, в том числе 123 вражеских БПЛА и два "Бандероль"/"Дань-Т", при этом зафиксированы попадания в пяти точках.

Как писал OBOZ.UA, российские оккупанты атаковали Павлоград Днепропетровской области, в результате чего пострадал 50-летний мужчина, которого госпитализировали. На месте удара вспыхнул пожар на продовольственных складах, также были повреждены припаркованные автомобили.