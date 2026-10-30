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Оккупанты ударили по Шостке в Сумской области: погибла женщина, восемь человек пострадали. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
525
Оккупанты ударили по Шостке в Сумской области: погибла женщина, восемь человек пострадали. Фото
Последствия прилета. Источник: Сумская ОВА.

В пятницу, 30 октября, в Шосткинской громаде прогремели взрывы в результате атаки российских ударных беспилотников на гражданское предприятие. В момент удара там находились работники.

В результате атаки погибла 43-летняя женщина. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Родным и близким погибшей выразили соболезнования. Российские войска целенаправленно атаковали ударными беспилотниками гражданское предприятие на территории Шосткинской громады. В момент обстрела на объекте работали люди.

Также известно о восьми раненых. Один из них находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

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Сейчас на месте атаки продолжается спасательная операция и ликвидация последствий российского удара. Масштабы разрушений еще устанавливают.

Оккупанты ударили по Шостке в Сумской области: погибла женщина, восемь человек пострадали. Фото

Ситуация на направлении Шостки. Источник: DeepState.

В ОВА также отметили, что во время атаки Силы обороны Украины уничтожили часть вражеских беспилотников. В то же время опасность повторных ударов по громаде сохраняется.

Весной военнослужащие российской армии нанесли удар по Шостке, Сумской области. Целью оккупационных войск стали местный вокзал и инфраструктура железнодорожной станции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские захватчики нанесли удар по дому многодетной семьи в Шосткинском районе Сумской области. В результате атаки погибли мужчина и его 13-летний сын, а также бабушка мальчика.

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Российские обстрелыВойна в УкраинеУкраинаШосткаРоссия
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