Оккупанты ударили по складским помещениям в пригороде Одессы: произошел пожар, пострадал человек. Фото

Утром 4 ноября российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Одесской области. В этот раз целью атаки стали складские помещения, пострадал один человек.

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Вследствие обстрела возникли пожары. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, российские войска ударили по складским помещениям торгового назначения по изготовлению обуви в пригороде Одессы. Возникли пожары, уничтожены два автомобиля. По предварительным данным, один человек пострадал. На месте атаки продолжается ликвидация последствий.

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