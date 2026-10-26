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Оккупанты ударили по Ясногорке в Донецкой области: есть жертва, среди раненых – 13-летняя девочка. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
117
Оккупанты ударили по Ясногорке в Донецкой области: есть жертва, среди раненых – 13-летняя девочка. Фото
Оккупанты ударили по Ясногорке

В понедельник, 26 октября, российские войска нанесли удар по Ясногорке Донецкой области. В результате атаки врага погиб один человек.

Не менее 10 человек пострадали, среди них – 13-летний ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Что известно об атаке

По информации чиновника, оккупанты утром четыре раза ударили по Ясногорке.

"В результате ударов по Краматорской громаде погиб как минимум 1 человек и 10 получили ранения. Среди раненых – 13-летняя девушка", – говорится в сообщении.‌

Оккупанты ударили по Ясногорке в Донецкой области: есть жертва, среди раненых – 13-летняя девочка. Фото

Источник: t.me/VadymFilashkin

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На месте происшествия работают все профильные службы, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Филашкин добавил, что сейчас уточняется количество пострадавших и масштабы разрушений.

Оккупанты ударили по Ясногорке в Донецкой области: есть жертва, среди раненых – 13-летняя девочка. Фото

Источник: t.me/VadymFilashkin

Местные власти призвали эвакуироваться

"Россияне снова бьют по гражданским – и снова страдают дети. Дети, которые не должны находиться так близко к линии фронта. Дети, родители которых отвечают за их безопасность", – убежден чиновник.

Глава Донецкой ОВА напомнил, что на всей территории Краматорской громады продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Он подчеркнул, что это "не прихоть – это единственная возможность защитить детей".

Оккупанты ударили по Ясногорке в Донецкой области: есть жертва, среди раненых – 13-летняя девочка. Фото

Источник: t.me/VadymFilashkin

Оккупанты ударили по Ясногорке в Донецкой области: есть жертва, среди раненых – 13-летняя девочка. Фото

Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, 26 октября российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области ударным беспилотником. В результате вражеского удара погиб человек, есть также раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 26 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, легковые автомобили и автобусы, а также гостиница, пострадали как минимум 4 человека.

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