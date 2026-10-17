Оккупанты ударили по Запорожью: пострадали пять человек, среди них – ребенок. Фото и видео

Ночью 17 октября российская террористическая армия нанесла серию ударов по Запорожью. Вследствие вражеской атаки пострадали пятеро мирных жителей, среди них – ребенок.

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Оккупанты ударили по открытой территории среди жилой застройки. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации областной власти, 22-летнюю женщину с травмой глаза госпитализировали в медучреждение, 54-летнему мужчине предоставили помощь на месте. Состояние обоих раненых медики оценивают как легкое. О состоянии пострадавшего ребенка в ОВА ничего не сообщали.

В результате обстрела серьезно повреждены многоквартирные дома. Также на месте удара загорелись автомобили. На месте работают все необходимые службы и оказывают помощь пострадавшим.

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Жительница Запорожья рассказала, что пережидала обстрел в коридоре. По ее словам, это уже не первый удар у дома, за последние два года семья несколько раз меняла окна. После утренних обстрелов Милана решила не выезжать из квартиры и восстановить поврежденное жилье.

"Я услышала взрывы и сразу побежала в коридор. Началась взрывная волна, все посыпалось. Было громко, взрывов было много", – рассказывает жительница поврежденного в результате атаки РФ дома в Запорожье.

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Напомним, 17 октября Россия нанесла авиаудары по Корабельному району Херсона. В результате атаки погиб водитель скорой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 16 октября, Россия атаковала Харьков.Пострадали девять человек, среди них – мальчик и девочка в возрасте 13 лет.