Ночью 24 ноября российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожью. Целью путинской армии снова стал жилой многоэтажный дом.

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Вследствие обстрела погибли люди, десятки человек получили ранения. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, в результате вражеского удара разрушен частный жилой дом и частично разрушена пятиэтажка. Кроме того, повреждены другие многоэтажные и частные дома, а также автомобили и объект транспортной инфраструктуры.

Есть информация о заблокированных людях. Спасатели производят поисково-спасательные работы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

По состоянию на 6:00 утра было известно, что количество раненых в результате российской атаки на Запорожье выросло до 22 человек, среди них двое детей – 6 и 16 лет. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У нее минно-взрывная и черепно-мозговая травмы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

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Главные истории дня

Напомним, в Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. 23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов враг задействовал 153 дрона разных типов. Силы ПВО обезвредили 134 цели.