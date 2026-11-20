Российские войска ночью 20 ноября атаковали Желтые Воды в Днепропетровской области. Вражеские дроны повредили многоэтажки, банк и магазин.

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Пострадали пятеро человек. О последствиях атаки сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно об ударе врага по Желтым Водам

Около 05:30 утра в сети начали распространяться кадры с охваченной огнем многоэтажкой. Сообщалось, что враг ударил по жилому дому в Желтых Водах.

Вскоре стало известно, что российские войска ранили людей в Желтых Водах.

"Пятеро человек получили ранения в результате вражеского удара по Желтым Водам. Враг атаковал город беспилотниками. Двух мужчин и одну женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно. В городе повреждены многоквартирные дома, автомобили, банк и магазин", – перечислил Ганжа последствия вражеской атаки, о которых было известно по состоянию на 07:19.

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Позже данные уточнили: в состоянии средней тяжести в больницу доставили женщин 47 и 70 лет и мужчин 20 и 51 года. 87-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Ганжа показал фото многоэтажки, которая была на видео, уже после того, как спасатели потушили огонь.

Помимо Желтых Вод, под вражескими ударами находились и другие населенные пункты области.

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