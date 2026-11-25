В среду, 25 ноября, российская армия вновь нанесла удар по Харьковской области. Под атакой оказался город Златополь.

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Предварительно, в результате обстрела пострадали двое местных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Какие последствия российского удара по Златополю

По предварительной информации, в результате российской атаки по Златополю пострадали двое мужчин. Одному из них 43 года, другому – 60. В настоящее время обоим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в городе зафиксировали повреждения гражданских объектов. В частности, в результате удара пострадали неэксплуатируемое здание и магазин.

Сейчас на месте продолжается ликвидация последствий российской атаки. Информация о пострадавших и повреждениях предварительная.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 ноября российские войска атаковали Малинскую общину в Житомирской области. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. В результате обстрелов возникли пожары в нескольких местах, повреждены здания различного назначения и грузовые автомобили.