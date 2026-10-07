Оккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: людей достают из-под завалов. Фото и видео
Ночью 7 октября во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали в том числе город Прилуки Черниговской области. Целью путинской армии стал жилой многоэтажный дом.
Конструкции дома разрушены, люди находятся под завалами.
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