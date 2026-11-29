Оккупанты во второй раз за осень атаковали табачную фабрику British American Tobacco в Прилуках. Видео
Российская оккупационная армия нанесла удары по Прилуках Черниговской области. Целью атаки в очередной раз стала табачная фабрика British American Tobacco.
Вследствие обстрела возник пожар, зафиксированы разрушения. Удар по предприятияю подтвердили в Национальной полиции Украины.
Последствия атаки
По информации правоохранителей, ночью и утром россияне атаковали промышленное предприятие в Прилуках. В результате попадания возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.
Полицейские задокументировали последствия вражеской атаки, зафиксировали повреждения и собрали необходимые доказательства.
По информации "Суспільного", это уже второй удар по этому предприятию в течение осени. В последний раз россияне атаковали фабрику 7 сентября. После этого ее работу приостановили.
Предприятие входит в международную корпорацию British American Tobacco.
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