Российская оккупационная армия нанесла удары по Прилуках Черниговской области. Целью атаки в очередной раз стала табачная фабрика British American Tobacco.

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Вследствие обстрела возник пожар, зафиксированы разрушения. Удар по предприятияю подтвердили в Национальной полиции Украины.

Последствия атаки

По информации правоохранителей, ночью и утром россияне атаковали промышленное предприятие в Прилуках. В результате попадания возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Полицейские задокументировали последствия вражеской атаки, зафиксировали повреждения и собрали необходимые доказательства.

По информации "Суспільного", это уже второй удар по этому предприятию в течение осени. В последний раз россияне атаковали фабрику 7 сентября. После этого ее работу приостановили.

Предприятие входит в международную корпорацию British American Tobacco.

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