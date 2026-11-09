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Оккупанты ночью снова атаковали Украину: силы ПВО обезвредили почти 300 дронов и 5 "Бандеролей"

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
2,1 т.
Защитники неба Украины
Оккупанты атаковали Украину. Источник: Зенитная ракетная Херсонская бригада

В ночь на 9 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал более 300 БпЛА разных типов, а также "Бандероли".

Силы ПВО обезвредили 276 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Российская атака 9 ноября

В ночь на 9 ноября (с 18:00 08 ноября) противник атаковал 317 ударными БпЛА типа "Шахед" (105 из них – реактивные), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово (РФ), временно оккупированные Донецк, Чауда, Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 271 вражеский БпЛА различных типов (81 из них – реактивные), пять S8000 "Бандероль"/Дань-Т".

На момент сообщения несколько ударных беспилотников оставались в воздухе.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 31 локации, а также падения сбитых целей (обломки) в 9 локациях.

Оккупанты ночью снова атаковали Украину: силы ПВО обезвредили почти 300 дронов и 5 ''Бандеролей''

Результаты боевой работы сил ПВО в ночь на 9 ноября

Хмельницкая область

В Хмельницком вражескими ударами повреждены частные жилые дома. Вспыхнул пожар.

Информация о пострадавших не поступала.

Полтавская область

В Глобинской громаде Кременчугского района вражеский БпЛА попал по территории частного домовладения. Возник пожар хозяйственной постройки. Предварительно, обошлось без травмированных.

Днепропетровская область

Почти 20 раз враг атаковал 5 районов области беспилотниками.

В Днепре повреждено предприятие.

В Каменском повреждена инфраструктура.

В Гречаноподовской громаде на Криворожье россияне также нанесли удар по инфраструктуре.

В Самаровском районе враг бил по Песчанской и Черкасской громадам. Повреждены СТО и автомобили.

На Никопольщине под ударом были райцентр и Покровская громада.

Как сообщал OBOZ.UA, в CNN считают, что, столкнувшись с невозможностью добиться значительных успехов на передовой, Кремль кардинально изменил тактику ведения войны. Россия резко увеличила масштабы и интенсивность атак по Украине и сосредоточилась на тотальном разрушении экономического потенциала и гражданской инфраструктуры Украины.

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