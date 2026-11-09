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Оккупанты устанавливают возле дорог макеты огневых групп: аналитики объяснили замысел врага

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
3,0 т.
Оккупанты устанавливают возле дорог макеты огневых групп: аналитики объяснили замысел врага
На трассах заметили автомобили с макетами российских огневых групп. Источник: Коллаж OBOZ.UA

На временно оккупированных территориях российские захватчики начали массово устанавливать вдоль трасс макеты мобильных огневых групп. Вероятно, так они пытаются противодействовать ударным беспилотникам с искусственным интеллектом, которые могут самостоятельно обнаруживать цели и наводиться на них.

Об этом сообщают OSINT-аналитики проекта Exilenova+ в Telegram. На опубликованном ими видео видны три автомобиля с макетами мобильных огневых групп армии РФ, размещенные вдоль короткого участка дороги. На багажниках машин установлены станки, а на одном из макетов – фигура российского военного.

Оккупанты устанавливают возле дорог макеты огневых групп: аналитики объяснили замысел врага

Автомобиль с макетом мобильной огневой группы на обочине трассы. Источник: Скриншот

Оккупанты устанавливают возле дорог макеты огневых групп: аналитики объяснили замысел врага

Автомобиль с манекеном российского военного. Источник: Скриншот

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Ударные беспилотники на базе искусственного интеллекта имеют встроенные системы обнаружения, идентификации и преследования целей. Они способны действовать даже в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным аналитиков, подобную практику применяют и на дорожных постах. Вдоль трасс обустраивают небольшие укрытия, а местами и блиндажи, внутри которых размещают манекены, имитирующие российских военнослужащих.

Оккупанты устанавливают возле дорог макеты огневых групп: аналитики объяснили замысел врага

Автомобиль с макетом мобильной огневой группы на обочине трассы. Источник: Скриншот

Оккупанты устанавливают возле дорог макеты огневых групп: аналитики объяснили замысел врага

Манекен российского военного на макете мобильной огневой группы. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 7 ноября украинские ракетные войска нанесли удар по предприятию "Протон-Электротекс" в российском Орле, применив береговые ракетные комплексы "Нептун". В Генштабе ВСУ подтвердили попадание и сообщили о пожаре на территории завода, который производит комплектующие, в частности для российских крылатых и баллистических ракет.

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