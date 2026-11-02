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Оккупанты использовали режим тишины в Олешках для обустройства своих позиций – Генштаб

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
231
Оккупанты использовали режим тишины в Олешках для обустройства своих позиций – Генштаб
Эвакуация людей. Архивное фото. Источник: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины неукоснительно соблюдали режим прекращения огня на Херсонщине, где проводилась гуманитарная операция в Олешках. Чтобы вывезти людей из зоны гуманитарной катастрофы, созданной оккупантами, тишина на Херсонщине длилась чуть больше 50 часов.

Этим временем враг воспользовался для укрепления позиций, проведения ротации и подвоза боеприпасов. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Режим тишины на Херсонщине завершился

На Херсонщине при содействии первой леди США Мелании Трамп состоялась гуманитарная операция по эвакуации гражданского населения из Олешек.

Для проведения эвакуации людей был объявлен локальный режим прекращения огня, который начался с 3:00 27 октябряи продолжался до 22:59 1 ноября 2026 года (в общей сложности 54 часа тишины).

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Украина неукоснительно соблюдала режим тишины.

"В рамках введенного режима прекращения огня для гуманитарной операции в Олешках подразделения Сил обороны Украины обеспечили соблюдение режима тишины и действовали исключительно в рамках достигнутых договоренностей. В результате гуманитарные грузы доставлены по назначению, а украинцы и украинки, которые изъявили желание выехать из Олешек, вернулись на подконтрольную Украине территорию", – сообщили в Генштабе.

Оккупанты использовали режим тишины в Олешках для обустройства своих позиций – Генштаб

Линия соприкосновения в Херсонской области. Источник: DeepState

Режим тишины не нарушали и россияне: паузу в боевых действиях они использовали для укрепления своих позиций на Херсонщине.

"Противник, в свою очередь, использовал гуманитарную паузу для обустройства своих позиций. За время режима тишины зафиксированы ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в частности подвоз боеприпасов", – сообщили в Генштабе.

Напомним, в захваченных с первых дней полномасштабного вторжения Олешках российские захватчики создали гуманитарную катастрофу: туда не завозили продукты и медикаменты, а дороги к населенному пункту были плотно заминированы, что не позволяло людям самостоятельно покинуть город.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 1 ноября, эвакуированные из Олешек люди прибыли в Украину. Ехать им пришлось через территорию РФ и Беларуси. Подробности операции по спасению раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.

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