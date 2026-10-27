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Оккупанты вытесняют украинское население в Херсонской области и завозят россиян: в ГУР раскрыли подробности

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
3,2 т.
российские оккупанты
Российские оккупанты на ВОТ Украины. Источник: ГУР МО

Страна-агрессор продолжает вытеснять украинцев с временно оккупированных территорий Херсонщины и заселять их россиянами. В частности, для привлечения учителей и медиков из РФ оккупанты предлагают значительные выплаты и льготы.

В то же время захватчики создают невыносимые условия для местных жителей. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

РФ вытесняет украинцев с захваченной Херсонщины

"Государство-агрессор Россия продолжает преступную политику замещения населения на временно оккупированных территориях Украины. В порабощенных районах Херсонской области для украинцев создают невыносимые условия жизни и принудительно вытесняют, часто – с незаконным лишением жилья и других объектов частной собственности", – говорится в сообщении.

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В ГУР отметили, что до начала оккупации на левобережье Херсонской области проживало около 500 тысяч украинцев. Сейчас там осталось лишь 10–20% от довоенного количества населения.

 

Оккупанты вытесняют украинское население в Херсонской области и завозят россиян: в ГУР раскрыли подробности

Карта. Источник: deepstatemap.live

Россия завозит на ВОТ специалистов за крупные выплаты

Вместе с тем Россия поощряет своих граждан переезжать на захваченные территории, в частности в рамках так называемых "земских" программ для учителей, медиков, работников культуры и тренеров. Специалистам предлагают единовременные выплаты, повышенные зарплаты и дополнительные льготы при условии работы по контракту не менее пяти лет.

В частности, российским учителям и врачам, которые соглашаются работать на оккупированных территориях Украины, обещают по 2 миллиона рублей, а работникам младшего медицинского персонала – по 1 миллиону рублей.

"За время действия указанной "земской" программы Кремля на ВОТ Украины уже завезли сотни российских учителей и врачей из Краснодарского, Хабаровского, Ставропольского, Пермского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, Волгоградской, Ростовской, Магаданской, Саратовской, Курской, Оренбургской, Кировской, Ленинградской областей, республик Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан, а также городов Белгород, Саратов, Брянск, Воронеж, Псков, Томск, Таганрог", – подчеркнули в разведывательном ведомстве.

В ГУР убеждены, что российских медиков на временно оккупированных территориях Украины привлекают прежде всего для оказания помощи военнослужащим армии РФ. А российские учителя должны способствовать вытеснению украинской идентичности среди детей.

"Соответствующая политика государства-агрессора России на временно оккупированных территориях Украины имеет признаки военных преступлений и геноцидных практик в отношении украинского населения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Херсонщине бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат" совместно с 426-м отдельным полком беспилотных систем КМП ВМС ВСУ уничтожили учебный центр операторов БПЛА 18-й общевойсковой армии РФ.

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