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Оккупанты приговорили предательницу Украины Монтян к 1,5 годам колонии: в чём её обвинили

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
icon 2,8 т.
Оккупанты приговорили предательницу Украины Монтян к 1,5 годам колонии: в чём её обвинили
Татьяну Монтян признали виновной. Источник: Telegram-канал "Сирена"/Unsplash.

На оккупированной территории Донецкой области пророссийскую блогершу Татьяну Монтян приговорили к полутора годам колонии общего режима. Помимо лишения свободы, ей запретили администрировать сайты в течение двух лет.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Сирена". Ворошиловский межрайонный суд оккупированного Донецка признал Монтян виновной по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.

Уголовное дело против неё было возбуждено в сентябре 2025 года. По версии обвинения, в декабре 2022 года блогерша опубликовала в интернете высказывание, содержавшее призыв к насилию в отношении определённой группы людей.

Основанием для преследования стала фраза "охраноту мочить без всякого сожаления", которая прозвучала во время одного из стримов Монтян.

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Лингвистическая экспертиза квалифицировала эти слова как призыв к насильственным действиям против социальной группы, обозначенной словом "охранота". Сама блогерша и её сторонники оспаривали такую трактовку. Этим словом она называла блогеров, которые замалчивают проблемы на фронте, а под "мочить" подразумевала блокировку ботов в комментариях.

Монтян родилась в Крыму и работала адвокатом в Украине. В 2021 году она переехала в Россию, после чего сотрудничала с российскими СМИ, выступала на телевидении, а в 2023 году стала обозревательницей RT.

В Украине против неё возбуждены уголовные дела, в частности, по обвинению в коллаборационистской деятельности и призывах к изменению конституционного строя. В ноябре 2025 года её внесли в российский реестр "террористов и экстремистов".

Также в 2024 году российскую пропагандистку, украинскую предательницу, адвоката Татьяну Монтян лишили права заниматься адвокатской деятельностью в Украине. Среди прочего её обвиняют в публичных призывах к насильственной смене или свержению конституционного строя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные ударом FPV-дрона ликвидировали в Херсонской области командира 8-го артиллерийского полка армии РФ Александра Исаева. До перехода на сторону России он служил в Вооруженных силах Украины.

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