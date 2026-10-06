Оккупанты нанесли серию ударов по дороге в Одесской области: повреждены автомобили, есть пострадавшие. Фото

Во вторник, 6 октября, российские войска нанесли серию ударов по автодороге в Одесской области. В результате атаки были повреждены грузовые и легковые автомобили; по предварительным данным, пять человек пострадали.

Видео дня

В настоящее время двое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Новость пополняется…