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Оккупанты ударили по предприятию в Днепре: произошел пожар, есть пострадавшие

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
747
Оккупанты ударили по предприятию в Днепре: произошел пожар, есть пострадавшие
Спасатели на месте одного из ударов войск РФ. Иллюстративное фото

Ночью 4 ноября российские войска снова атаковали Днепр. Под удар попало одно из городских предприятий.

Пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно об атаке

О том, что россияне снова били по Днепру, чиновник сообщил в 06:32 утра.

"Два человека получили ранения из-за удара россиян по предприятию в Днепре. Мужчин 38 и 57 лет госпитализировали с осколочными ранениями. Их состояние медики оценивают как средней тяжести", – написал Ганжа.

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Он добавил, что в результате атаки врага на предприятии начался пожар.

О каком предприятии идет речь и насколько серьезные разрушения оно получило, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы Одессы, Днепра и готовил теракт в Киеве.

Также накануне, 3 ноября, в Днепре в результате атаки РФ есть разрушения и жертвы, пострадали 20 человек. Под удар попал, в частности, хоспис.

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