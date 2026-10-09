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Оккупанты увеличили количество элементов на антеннах дронов: "Флеш" объяснил, для чего

Иван ЧерленскийИван Черленский
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icon 1,4 т.
Оккупанты увеличили количество элементов на антеннах дронов: "Флеш" объяснил, для чего
Россияне совершенствуют антенны на "Шахедах". Источник: Коллаж OBOZ.UA

Российские оккупанты используют на "Шахедах", атакующих Киев, новые защищенные антенны спутниковой навигации — с 32 элементами вместо 16. Из-за этого для противодействия таким системам украинской стороне придется увеличивать количество средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщил в Facebook украинский военный, советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов "Флеш". Он объяснил, как новые антенны помогают российским беспилотникам противостоять украинским средствам РЭБ.

Оккупанты увеличили количество элементов на антеннах дронов: ''Флеш'' объяснил, для чего

Антенна CRPA на 32 элемента. Источник: Facebook / Сергей "Флеш"

По словам Бескрестнова, "Шахед" может находить цель двумя способами: посредством управления оператором с помощью MESH-модема или по сигналам спутниковой навигации, в частности GPS.

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Чтобы помешать наведению по спутниковым сигналам, украинские военные используют средства РЭБ, которые создают помехи на соответствующих частотах. В ответ противник оснащает беспилотники специальными антеннами CRPA, способными нейтрализовать такие помехи.

Чем больше элементов в антенне, тем больше источников помех от средств РЭБ она может подавить. По объяснению "Флеша", ранее для противодействия таким антеннам условно требовалось разместить вокруг "Шахеда" 16 источников РЭБ. Теперь их количество должно увеличиться вдвое.

Оккупанты увеличили количество элементов на антеннах дронов: ''Флеш'' объяснил, для чего

Фото антенны CRPA на 32 элемента. Источник: Facebook / Сергей "Флеш"

Оккупанты увеличили количество элементов на антеннах дронов: ''Флеш'' объяснил, для чего

Фото антенны CRPA на 32 элемента, обнаруженной на российском ударном беспилотнике. Источник: Facebook / Сергей "Флеш"

Бескрестнов отметил, что эта технологическая гонка усложняет задачу для украинской стороны. Противнику проще добавить элементы к антенне, чем Украине — увеличивать количество точек размещения средств РЭБ.

Как писал OBOZ.UA, ранее Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что в Киеве могут работать российские MESH-ретрансляторы, обеспечивающие кратковременный канал управления "Шахедами" для корректировки ударов. По оценке военного, таких устройств может быть от одного до трёх. Он отмечал, что обнаружить их сложно, а пока они работают, защита города с помощью средств РЭБ не будет эффективной.

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