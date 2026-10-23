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Оккупированный Луганск массированно атаковали дроны: под прицелом были объекты связи. Видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
201
Оккупированный Луганск массированно атаковали дроны: под прицелом были объекты связи. Видео
Луганск атаковали дроны

В ночь на 23 октября неспокойно было в оккупированном Луганске, там раздавались взрывы. Город массированно атаковали беспилотники.

Видео опубликовали в Exilenova+ и Supernova+. Целью дронов были объекты связи, позднее местные жители жаловались на ее отсутствие.

Что известно

Информация об атаке на Луганск начала появляться после 03:00. Жители сообщали о нескольких громких взрывах и вспышке.

"Шумно в Луганске. Несколько взрывов прогремело в Луганске", – говорится в сообщении.

Оккупированный Луганск массированно атаковали дроны: под прицелом были объекты связи. Видео

Сообщение. Источник: Скриншот

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Оккупированный Луганск массированно атаковали дроны: под прицелом были объекты связи. Видео

Взрывы в Луганске. Источник: Скриншот

Позже в сети появились видео, на которых слышен момент прилета по городу. Вероятно была атакована телевышка.

"Жители сообщают о вспышке. Также в некоторых районах перебои со связью", – говорится в сообщении.

Оккупированный Луганск массированно атаковали дроны: под прицелом были объекты связи. Видео

Сообщение. Источник: Скриншот

Оккупированный Луганск массированно атаковали дроны: под прицелом были объекты связи. Видео

Сообщение. Источник: Скриншот

Оккупированный Луганск массированно атаковали дроны: под прицелом были объекты связи. Видео

Взрывы в Луганске. Источник: t.me/supernova_plus

Официальную информацию о последствиях обещают опубликовать утром.

Оккупированный Луганск массированно атаковали дроны: под прицелом были объекты связи. Видео

Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, ночью 21 октября в Луганске также прогремели взрывы. Под удар попало здание "Укртелекома", где после 2014 года разместился созданный захватчиками оператор связи "Лугаком", а также IT-инфраструктура. На месте вспыхнул мощный пожар.

Как писал OBOZ.UA, в начале июня в результате удара беспилотников в Луганске была поражена нефтебаза, расположенная на южной окраине города. Над атакованным объектом поднялись яркое зарево и густой дым.

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