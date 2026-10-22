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Операция "Импасибл": в полку "Скеля" показали, как зачистили подземный газопровод в районе Купянска. Фото и видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
1,4 т.
Операция "Импасибл": в полку "Скеля" показали, как зачистили подземный газопровод в районе Купянска. Фото и видео
Операция "Импасибл". Источник: 425 ОШП "Скеля"

Силы обороны Украины провели на Купянском направлении подземную контрнаступательную операцию, продвинувшись по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов. Хотя официально в командовании спецоперации дали название "Велес", бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", которые и продвигались по подземным газопроводам, называют операцию "Импасибл" (по всей видимости, от английского слова Impossible – "невозможно").

Операция проходила преимущественно в… газовой трубе. В течение нескольких месяцев военные сочетали штурмовые действия внутри трубы с обороной на поверхности, чтобы перекрыть противнику путь проникновения, рассказывают в "Скеле".

Газопровод для перемещения

Таким образом, подземные коммуникации стали еще одним участком боевых действий в районе Купянска. Российские военные использовали газопровод для скрытного перемещения, а украинские штурмовики проводили его зачистку.

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Операция ''Импасибл'': в полку ''Скеля'' показали, как зачистили подземный газопровод в районе Купянска. Фото и видео

Операция "Велес" (или "Импасибл"). Источник: 425 ОШП "Скеля"

В целом бои продолжались несколько месяцев. Украинские военные постепенно продвигались внутри трубы и зачищали участки, которые использовал противник. Результатом стало возвращение контроля над довольно значительным отрезком газопровода.

Одновременно на поверхности продолжалась оборонительная операция в Редьковке. Ее целью было блокирование входа в трубу.

Опасные действия

Операция ''Импасибл'': в полку ''Скеля'' показали, как зачистили подземный газопровод в районе Купянска. Фото и видео

Операция "Велес" (или "Импасибл"). Источник: 425 ОШП "Скеля"

Таким образом, действия под землей и на поверхности были направлены на противодействие одному из способов российского проникновения – использованию газотранспортной инфраструктуры в качестве скрытого маршрута.

Такая война ведется в условиях крайне ограниченного пространства. Стальные стенки труб создают опасность рикошетов пуль и осколков. Во время стрельбы накапливаются пороховые газы, а недостаток пригодного для дыхания воздуха дополнительно затрудняет пребывание внутри.

Украинские воины пользовались вагонетками с двигателями от мощных электросамокатов. А для защиты дыхания военные использовали противогазы и кислородные баллоны.

Операция ''Импасибл'': в полку ''Скеля'' показали, как зачистили подземный газопровод в районе Купянска. Фото и видео

Операция "Велес" (или "Импасибл"). Источник: 425 ОШП "Скеля"

"Несколько дней мы постоянно находились в горизонтальном положении, поэтому первое, что хотелось сделать после выхода, – это просто постоять", – рассказывают в "Скеле".

Ситуация на направлении

Операция ''Импасибл'': в полку ''Скеля'' показали, как зачистили подземный газопровод в районе Купянска. Фото и видео

Ситуация на направлении. Источник: скриншот

В целом украинские воины продвинулись более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов. В результате украинские военные сорвали планы противника проникнуть в тыл украинских подразделений и создать угрозу для Купянска.

Напомним, украинская операция "Вивальди" сорвала планы России по наступлению на Донетчине. По оценкам Института изучения войны (ISW), действия Сил обороны заставили оккупантов отказаться от попыток оперативного окружения украинских позиций и перейти к более сложным фронтальным атакам.

Как сообщал OBOZ.UA, российский плацдарм к северу от Купянска в Харьковской области постепенно сокращается благодаря давлению Сил обороны Украины. В то же время оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции на восточном берегу реки Оскол и пытаются проникнуть в районе Ковшаровки.

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