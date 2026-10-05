Операция "Тигры": одесские нацгвардейцы провели уникальную операцию по спасению кошек из Олешек. Видео

Одесские нацгвардейцы провели операцию по спасению шести кошек, оставшихся без хозяев в оккупированных Олешках в Херсонской области. Бойцы пронесли животных более 10 км в специальной клетке под крылом одного из тяжёлых бомбардировщиков.

Видео дня

Об операции рассказала 11-я бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины на своей странице в Facebook и опубликовала соответствующее видео. В бригаде отметили, что животных удалось эвакуировать благодаря помощи местных жителей.

Военнослужащие роты РУБпАК СпП "Болгаричи" ББС СпП 11-й бригады уже не первый год работают на Херсонском направлении. Они уничтожают оккупантов, их технику, места нахождения личного состава и склады, а также доставляют гуманитарные грузы жителям оккупированных населенных пунктов.

На этот раз гвардейцы провели операцию, которая отличалась от их привычной работы. Речь шла о спасении кошек, которые по разным обстоятельствам остались без хозяев и могли погибнуть от голода.

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Кошки в небе

Шесть животных, родившихся в условиях оккупации, поместили в специально разработанную для операции клетку. После этого бойцы пронесли её по небу через Днепр под фюзеляжем одного из тяжёлых бомбардировщиков.

В воздухе кошки преодолели более 10 км до места, где их встретили нацгвардейцы. На землю животные спустились целыми и невредимыми, хотя и были немного напуганы.

В 11-й бригаде отметили, что операция под кодовым названием "Тигры" прошла успешно. Вскоре все спасенные кошки должны найти новые дома.

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