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Операция "Тигры": одесские нацгвардейцы провели уникальную операцию по спасению кошек из Олешек. Видео

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read2 мин
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Операция "Тигры": одесские нацгвардейцы провели уникальную операцию по спасению кошек из Олешек. Видео
Кошки остались без хозяев и могли погибнуть. Источник: Скриншот

Одесские нацгвардейцы провели операцию по спасению шести кошек, оставшихся без хозяев в оккупированных Олешках в Херсонской области. Бойцы пронесли животных более 10 км в специальной клетке под крылом одного из тяжёлых бомбардировщиков.

Об операции рассказала 11-я бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины на своей странице в Facebook и опубликовала соответствующее видео. В бригаде отметили, что животных удалось эвакуировать благодаря помощи местных жителей.

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Военнослужащие роты РУБпАК СпП "Болгаричи" ББС СпП 11-й бригады уже не первый год работают на Херсонском направлении. Они уничтожают оккупантов, их технику, места нахождения личного состава и склады, а также доставляют гуманитарные грузы жителям оккупированных населенных пунктов.

На этот раз гвардейцы провели операцию, которая отличалась от их привычной работы. Речь шла о спасении кошек, которые по разным обстоятельствам остались без хозяев и могли погибнуть от голода.

Кошки в небе

Шесть животных, родившихся в условиях оккупации, поместили в специально разработанную для операции клетку. После этого бойцы пронесли её по небу через Днепр под фюзеляжем одного из тяжёлых бомбардировщиков.

В воздухе кошки преодолели более 10 км до места, где их встретили нацгвардейцы. На землю животные спустились целыми и невредимыми, хотя и были немного напуганы.

В 11-й бригаде отметили, что операция под кодовым названием "Тигры" прошла успешно. Вскоре все спасенные кошки должны найти новые дома.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как оккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными.

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