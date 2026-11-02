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Операция "Вивальди" разрушила российский "выступ" в районе Лимана: в ISW оценили, изменил ли враг планы наступления. Карта

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
1,5 т.
Операция "Вивальди" разрушила российский "выступ" в районе Лимана: в ISW оценили, изменил ли враг планы наступления. Карта
Украинские военные. Источник: Генеральный штаб

Украинская операция "Вивальди" сорвала планы российских оккупантов по окружению украинского Крепостного пояса с севера и продвижению к Славянску. Однако командование страны-агрессора не отказалось от первоначального плана наступления на Лиманском направлении.

Для продолжения атак враг даже перебросил туда дополнительные подразделения с Купянского направления. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупанты продолжают наступление несмотря на потери

По оценке аналитиков, российское командование не пересмотрело свои наступательные планы на Лиманском направлении, несмотря на значительные потери, которые оккупанты понесли в результате украинской операции "Вивальди".

Во время этой операции украинские защитники разрушили российский "выступ" к северу и северо-западу от Лимана. Именно его противник планировал использовать для формирования северного фланга масштабного окружения украинского Крепостного пояса.

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Контратаки ВСУ сорвали этот замысел, поэтому войска РФ лишились возможности охватить укрепленные районы с севера, а также продвигаться к окружению Славянска с северо-восточного направления.

"Тем не менее российское военное командование, похоже, привержено своему первоначальному плану кампании даже на этом участке. Согласно отчетам Генерального штаба Украины, в октябре 2026 года российские войска на Лиманском направлении в среднем совершали около 7,4 атаки в день, что лишь немного меньше среднего показателя за сентябрь – 8,4 атаки в день", – говорится в сообщении.

Российское командование перебросило часть подразделений 1-й гвардейской танковой армии с Купянского направления на Лиманское, чтобы усилить наступательные действия. Это произошло после того, как украинские контратаки существенно ослабили 20-ю и 25-ю общевойсковые армии РФ.

Переброска подкрепления могла быть направлена на частичную стабилизацию российских позиций на фоне дальнейших контратак ВСУ. В то же время оккупанты не ограничиваются обороной и продолжают пытаться продвигаться на этом участке фронта.

Операция ''Вивальди'' разрушила российский ''выступ'' в районе Лимана: в ISW оценили, изменил ли враг планы наступления. Карта

Карта. Источник: deepstatemap.live

Реальная интенсивность боев под Лиманом может быть выше

Как отметили аналитики, фактическая интенсивность российских атак на Лиманском направлении, вероятно, выше показателей в отчетах Генштаба ВСУ. Дело в том, что к Славянскому направлению украинское командование относит населенные пункты по обе стороны Северского Донца, в частности Озерное и Ямполь, расположенные к юго-востоку от Лимана.

В то же время ISW рассматривает боевые действия к северу от Северского Донца как отдельную зону ответственности Западной группировки войск РФ. Наступательные действия к югу от реки, в частности в направлении Славянска, относятся к зоне ответственности Южной группировки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские контратаки в рамках операции "Вивальди" на Лиманском направлении влияют на планы российских войск по охвату так называемого "крепостного пояса" Донецкой области. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия вблизи Славянска, Константиновки и Покровска, но подтвержденного продвижения на большинстве этих участков не зафиксировано.

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Война в УкраинеОперация "Вивальди"военныеРоссияУкраинаЛиман
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