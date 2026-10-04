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Операция "Вивальди": появилось видео методичного уничтожения логистики противника на Лиманском направлении

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
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Операция "Вивальди": появилось видео методичного уничтожения логистики противника на Лиманском направлении
Оккупант перед поражением украинским дроном. Источник: Коллаж OBOZ.UA

На Лиманском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" обеспечивали поддержку наступательных действий с воздуха в ходе операции "Вивальди" 3-го армейского корпуса. Они уничтожали автомобильный и мототранспорт российских оккупантов, перерезая логистику и срывая подвозку вооружения и боеприпасов на передовые позиции.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram. Ведомство также опубликовало видео работы пилотов подразделения.

Когда российские военные покидали свои укрытия, украинские дроны обнаруживали и нейтрализовывали их.

Операция ''Вивальди'': появилось видео методичного уничтожения логистики противника на Лиманском направлении

Российский оккупант перед поражением украинским дроном. Источник: Скриншот

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Операция ''Вивальди'': появилось видео методичного уничтожения логистики противника на Лиманском направлении

Российский оккупант перед поражением украинским дроном. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ходе операции Сил обороны Украины "Вивальди" в Донецкой области было деоккупировано около 125–140 квадратных километров территории. Владимир Зеленский назвал ее результаты очень успешными и заявил, что операция продолжается до сих пор.

Австрийский военный эксперт Маркус Райснер, в свою очередь, отметил, что "Вивальди" продемонстрировала возможность успешного наступательного маневра даже в условиях современного "прозрачного поля боя", насыщенного беспилотниками. По его словам, благодаря тщательной подготовке украинские силы достигли значительного тактического результата в районе Лимана.

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