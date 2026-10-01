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Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Time to read2 мин
icon 3,6 т.
Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видео
Россияне производят дроны "Гарпия-А1" на заводе в Ижевске
Источник: Telegram-канал "Dnipro Osint Гарбуз"

Аналитики, занимающиеся разведкой на основе открытых источников и геопространственной разведкой, установили, где в РФ находятся производственные мощности БпЛА "Гарпия-А1". Они расположены на территории бывшего 300-го производства Ижевского механического завода.

Об этом осинтер написал в своем Telegram-канале "Dnipro Osint Гарбуз". Он отметил, что геолоцировать производственную площадку удалось совместными усилиями с сообществом "КіберБорошно".

Что известно о БПЛА "Гарпия-А1"

"Гарпия-А1" – это российский ударный дрон, созданный на основе концепции Shahed-136. Враг уже неоднократно применял эти БпЛА для нанесения ударов по Украине. В частности, 25 сентября один из них попал в объект железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области.

Недавно концерн "Алмаз-Антей" (крупный российский государственный оборонный холдинг, разрабатывающий и производящий зенитно-ракетные, радиолокационные и противовоздушные системы для российской армии – Ред.) опубликовал промо-видео с экспортной версией "Гарпия-А1(Э)" и БпЛА-Д.

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Координаты производственной площадки, на которой россияне снимали это видео: 56.852355° 53.276128°.

"Цех конкретно с видео – Корпус №12. Используется как цех окончательной сборки БпЛА", – говорится в сообщении.

Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов ''Гарпия-А1''. Фото и видео

Виробничі потужності БпЛА "Гарпія-А1"

Источник: Telegram-канал "Dnipro Osint Гарбуз"

Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов ''Гарпия-А1''. Фото и видео

Стало відомо, де росіяни вироблять БпЛА "Гарпія-А1"

Источник: Telegram-канал "Dnipro Osint Гарбуз"

Где собирают "Гарпии"

Внешне "Гарпия-А1" очень напоминает российскую "Герань" (эти дроны собирают на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане), однако производится другим предприятием российского ВПК – Ижевским электромеханическим заводом "Купол". Производственные мощности расположены на территории бывшего 300-го производства Ижевского механического завода.

Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов ''Гарпия-А1''. Фото и видео

Вказані координати на карті

Источник: Скриншот Google Maps

Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов ''Гарпия-А1''. Фото и видео

Такий вигляд має ангар, де збирають дрони

Источник: Скриншот Google Maps

В 2019 году эту площадку приобрел Ижевский электромеханический завод "Купол". А уже в 2023 году Министерство обороны РФ заключило с ИЭМЗ "Купол" контракт стоимостью более 1 млрд рублей на развертывание производства "Гарпии-А1".

13 сентября 2024 года обломки БпЛА этого типа впервые были обнаружены на территории Украины.

Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов ''Гарпия-А1''. Фото и видео

Іжевськ на карті

Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году беспилотники СБУ нанесли удар по электромеханическому заводу "Купол", расположенному в городе Ижевске, Республика Удмуртия. Россияне подтвердили наличие погибших и пострадавших на оборонном предприятии, которое выпускает зенитные ракетные комплексы "Тор-М2Э", ударные дроны и другую продукцию для оккупационной армии.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки были повреждены как минимум четыре цеха. На них производили беспилотники для российских оккупационных войск.

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