Аналитики, занимающиеся разведкой на основе открытых источников и геопространственной разведкой, установили, где в РФ находятся производственные мощности БпЛА "Гарпия-А1". Они расположены на территории бывшего 300-го производства Ижевского механического завода.

Видео дня

Об этом осинтер написал в своем Telegram-канале "Dnipro Osint Гарбуз". Он отметил, что геолоцировать производственную площадку удалось совместными усилиями с сообществом "КіберБорошно".

Что известно о БПЛА "Гарпия-А1"

"Гарпия-А1" – это российский ударный дрон, созданный на основе концепции Shahed-136. Враг уже неоднократно применял эти БпЛА для нанесения ударов по Украине. В частности, 25 сентября один из них попал в объект железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области.

Недавно концерн "Алмаз-Антей" (крупный российский государственный оборонный холдинг, разрабатывающий и производящий зенитно-ракетные, радиолокационные и противовоздушные системы для российской армии – Ред.) опубликовал промо-видео с экспортной версией "Гарпия-А1(Э)" и БпЛА-Д.

Координаты производственной площадки, на которой россияне снимали это видео: 56.852355° 53.276128°.

"Цех конкретно с видео – Корпус №12. Используется как цех окончательной сборки БпЛА", – говорится в сообщении.

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Где собирают "Гарпии"

Внешне "Гарпия-А1" очень напоминает российскую "Герань" (эти дроны собирают на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане), однако производится другим предприятием российского ВПК – Ижевским электромеханическим заводом "Купол". Производственные мощности расположены на территории бывшего 300-го производства Ижевского механического завода.

Главные истории дня

В 2019 году эту площадку приобрел Ижевский электромеханический завод "Купол". А уже в 2023 году Министерство обороны РФ заключило с ИЭМЗ "Купол" контракт стоимостью более 1 млрд рублей на развертывание производства "Гарпии-А1".

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13 сентября 2024 года обломки БпЛА этого типа впервые были обнаружены на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году беспилотники СБУ нанесли удар по электромеханическому заводу "Купол", расположенному в городе Ижевске, Республика Удмуртия. Россияне подтвердили наличие погибших и пострадавших на оборонном предприятии, которое выпускает зенитные ракетные комплексы "Тор-М2Э", ударные дроны и другую продукцию для оккупационной армии.

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Впоследствии стало известно, что в результате атаки были повреждены как минимум четыре цеха. На них производили беспилотники для российских оккупационных войск.

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