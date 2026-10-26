Оснащенный ИИ: военный рассказал об особенностях ''охоты'' на новый российский дрон ''Кощей''

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
горит ВайлдберизРоссийская ПВО уже не может не пропускать: в чем причина и на что сделали ставку Силы обороны УкраиныОзвучен тариф на свет в Украине с 1 ноябряУкраинцам назвали тариф на свет с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*чВесит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. ФотоВесит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. ФотоВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. ВидеоВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. Видео"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМИллюстрация - мужчины во флагах УкраиныУкраинцы зарабатывают значительно больше поляков: кто может рассчитывать на высокую зарплату"Где взять людей и технику?" Российский пропагандист признался, что армия Путина не способна на масштабные прорывы фронта. Видео"Где взять людей и технику?" Российский пропагандист признался, что армия Путина не способна на масштабные прорывы фронта. ВидеоИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаПо Украине распространяются отключения света: усиленные графики действуют в Киеве и 11 областяхВ сети нашли забытый хит Мурата Насырова на украинском языке: Сумская поделилась воспоминаниями о звезде, смерть которого связывают с ПутинымВ сети нашли забытый хит Мурата Насырова на украинском языке: Сумская поделилась воспоминаниями о звезде, смерть которого связывают с Путиным"Посвятил профессии 29 лет": Россия ударом по Днепропетровщине убила водителя. Фото"Посвятил профессии 29 лет": Россия ударом по Днепропетровщине убила водителя. Фото

Оснащенный ИИ: военный рассказал об особенностях "охоты" на новый российский дрон "Кощей"

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
2,0 т.
Оснащенный ИИ: военный рассказал об особенностях "охоты" на новый российский дрон "Кощей"
БПЛА "Кощей". Источник: Скриншот. Видео 47-й отдельной механизированной бригады "Магура"

Российские оккупанты начали активно применять на фронте новый дрон "Кощей", оснащенный искусственным интеллектом. Украинские защитники сумели приземлить два вражеских беспилотника вблизи Покровска (Донецкая область).

Об этом рассказал главный сержант батареи перехватчиков 25-й Сичеславской бригады ДШВ Игорь "Shot", передает Эспресо. Он добавил, что конструкция дрона и его технологическое оснащение существенно усложняют его перехват.

Возле Покровска украинские бойцы сбили два БПЛА "Кощей"

По словам военного, российская армия использует беспилотники как для ведения разведки, так и для ударов по украинской логистике. В ответ подразделения перехватчиков усиливают противодействие вражеским БПЛА и пытаются защитить воздушное пространство.

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
43,2 т.
Стратегические бомбардировщики серийно не производят: в ГУР узнали, сколько Су-34 и Су-35С Россия может поставлять в войска
43,2 т.
Стратегические бомбардировщики серийно не производят: в ГУР узнали, сколько Су-34 и Су-35С Россия может поставлять в войска
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
11,2 т.
Под прицелом были мост, авиационный и химический заводы: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видео
11,2 т.
Под прицелом были мост, авиационный и химический заводы: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
9,6 т.
Украинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISW
9,6 т.
Украинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISW

В частности, вблизи Покровска бойцам дивизиона удалось сбить два российских дрона "Кощей", которые отличаются сложным технологическим оснащением, что затрудняет их перехват.

"Это очень развитое средство, оно напичкано искусственным интеллектом. На нем установлены камеры, средства уклонения. Оно очень быстрое, маневренное и может вести разведку на больших скоростях", – объяснил Игорь "Shot".

Оснащенный ИИ: военный рассказал об особенностях ''охоты'' на новый российский дрон ''Кощей''

Карта. Источник: DeepState

Силы обороны адаптируются к новым угрозам с неба

Он отметил, что российские войска также совершенствуют другие беспилотники, в частности увеличивают дальность полета FPV-дронов, модернизируют их системы и меняют конструкцию для повышения скорости.

Среди основных вызовов для украинских перехватчиков Игорь "Shot" назвал смену частот связи и новые маневры уклонения, из-за чего защитникам приходится постоянно совершенствовать тактику.

Между тем главный сержант батареи перехватчиков 25-й Сичеславской бригады ДШВ подчеркнул, что Украина также не отстает и продолжает разрабатывать технологии противодействия, ища новые способы борьбы с вражескими БПЛА.

"Мы всегда находим варианты и постоянно на шаг впереди в технологиях. Наши производители – топ. Россия массово задействует заводы для производства своих дронов, но количество – это не качество", – подытожил он.

Напомним, в июне 2026 года Россия представила новую линейку универсальных беспилотников "Сатурн". В нее вошли 2 модели, различающиеся характеристиками, дальностью применения и назначением.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что РФ тестирует новый ударный беспилотник крылатого типа с управлением по оптоволокну, который позиционируют как аналог дрона "Молния". Его конструкция должна обеспечить скрытность от средств радиоэлектронной разведки и устойчивость к воздействию РЭБ.

Похожие темы
Война в УкраинеБПЛАРоссияУкраинавоенныеИскусственный интеллект (ИИ)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!