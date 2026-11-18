После значительных повреждений Крымского моста в результате ударов по нему ВСУ 16-17 ноября во временно оккупированном Крыму среди местных жителей началась паника. Люди принялись в больших количествах скупать топливо и товары первой необходимости, создавая дефицит.

Видео дня

Такой ажиотаж объясняется тем, что люди понимают: из-за нарушения логистики могут вырасти цены и возникнуть проблемы с наличием товаров. Видео ситуации в Крыму опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

После ударов ВСУ по Крымскому мосту, который соединяет полуостров с материковой частью РФ, движение по автомобильной части моста прекращено – дорожное полотно и арка получили значительные повреждения.

Как следствие – у местных возникла паника из-за возможных осложнений с поставками товаров. Люди принялись скупать топливо и товары первой необходимости, опасаясь, что из-за нарушения логистики и осложнений с поставками цены на топливо и товары могут существенно вырасти. Так, в частности, на видео видно, как местный житель жалуется, что другие скупили все топливо, создавая его дефицит.

"В оккупированном Крыму местные жители начинают запасаться топливом и товарами первой необходимости на фоне уничтоженной автомобильной части Крымского моста, который соединяет полуостров с материковой частью РФ. Вероятно, местные понимают, что из-за нарушения логистики и осложнений с поставками цены на топливо и товары могут существенно вырасти", – говорится в Telegram-канале Exilenova+, который и опубликовал видео ситуации в Крыму.

РЕКЛАМА

Что известно об ударах по Крымскому мосту

В оккупированном Крыму поздно вечером 16 ноября началась канонада взрывов. Так называемые власти полуострова заявили о новой атаке на Керченский мост, незаконно построенный российскими захватчиками. От ударов на мосту обрушились арка и часть дорожного полотна.

Один из военкоров противника утверждал, что в районе сооружения прогремело не менее 15 взрывов. От ударных волн в некоторых домах выбило окна, коллаборационист Сергей Аксенов, назначенный россиянами "главой республики Крым", подтвердил, что движение транспорта по Керченской переправе пришлось остановить.

Главные истории дня

Недавние удары украинских войск по Крымскому мосту свидетельствуют о том, что Россия не в состоянии обеспечить надежную защиту своих ключевых стратегических объектов. Украинским силам удалось нанести три точных удара по сооружению. Аналитики отмечают, что такие повреждения недопустимы для объекта, который должен находиться под усиленной охраной.







На фото и видео видны разрушения моста. Источник: Скриншот из видео

РЕКЛАМА

После серии украинских ударов по Крымскому мосту 16 и в ночь на 17 ноября российские провоенные блогеры устроили истерику.Они возмущаются отсутствием работы российской ПВО, ненадежной защитой моста и жалуются, что качество украинских мостов через Днепр намного лучше.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как выглядит Крымский мост после новой серии ударов Украины. Так, разрушен арочный пролет автомобильной части Керченского моста длиной более 270 метров и часть дорожного полотна моста. В настоящее время автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью остановлено, судоходство через Керченский пролив также приостановлено.

Также мы публиковали кадры движения поезда по железнодорожной части Крымского моста, на которых видны разрушения конструкции.