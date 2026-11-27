В рамках операции "Ад-3" Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу российских войск и инфраструктуру ее обеспечения на временно оккупированной территории Луганщины. Совместные действия провели подразделение SxLüd 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" и батальон Signum 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 1-го корпуса НГУ "Азов", опубликовав видео операции. В публикации также рассказали, как оккупанты пытались защитить объект и наладили снабжение топливом своих подразделений.

После предыдущего уничтожения российских нефтебаз и логистической инфраструктуры на Донетчине оккупанты должны были понять, к чему приводит хранение топлива на захваченной украинской территории. Однако они попытались избежать новых ударов, усилив защиту объекта.

Нефтебазу замаскировали в лесу, а для ее прикрытия использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы. Топливо туда доставляли поездом, после чего автомобилями развозили по подразделениям оккупационных войск.

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Однако принятые меры не спасли объект. В результате совместных действий подразделения SxLüd 1-го корпуса НГУ "Азов" и батальона Signum 59-й ОШБр БпС 9-го армейского корпуса нефтебаза и инфраструктура ее обеспечения были уничтожены.

Главные истории дня

Теперь российским командирам придется объяснять своему руководству проблемы с логистикой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 ноября ударные дроны Сил обороны Украины атаковали Ефремовский завод синтетического каучука в Тульской области России. На предприятии, задействованном в производстве компонентов твердого ракетного топлива, в частности для "Искандеров", вспыхнул масштабный пожар.