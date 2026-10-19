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"Ад войны": в Силах обороны рассказали о ситуации в Константиновке, где идут уличные бои. Карта

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
icon 3,5 т.
"Ад войны": в Силах обороны рассказали о ситуации в Константиновке, где идут уличные бои. Карта
Константиновка находится под контролем ВСУ. Источник: Генеральный штаб ВСУ

В Константиновке (Донецкая область) продолжаются ожесточенные уличные бои, а Силы обороны Украины наносят российским войскам значительные потери. Оккупанты пытаются захватить город, чтобы продолжить наступление в направлении Краматорска.

Об этом рассказал пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский, передает "Эспресо". Он добавил, что заявления российской пропаганды о контроле над Константиновкой не соответствуют действительности.

РФ бросает новые силы на захват Константиновки

По словам Хоминского, на Константиновском направлении сохраняется напряженная ситуация. Российские войска пытаются захватить город, чтобы открыть путь для дальнейшего наступления на Краматорск. Между тем российские пропагандисты заявляют о якобы установленном контроле над Константиновкой, но эти утверждения не соответствуют действительности.

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Пресс-офицер отметил, что украинские военные, в частности бойцы 100-й отдельной механизированной бригады, продолжают отражать атаки и наносить противнику значительные потери. Несмотря на потери личного состава, российское командование не прекращает привлекать новые силы к штурмам и пытается продвигаться вперед.

"Константиновка – это сейчас самый настоящий ад войны. Это, пожалуй, самое жаркое место на фронте. Конечно, оснований называть Константиновку "живым городом" уже нет", – подчеркнул Хоминский.

''Ад войны'': в Силах обороны рассказали о ситуации в Константиновке, где идут уличные бои. Карта

Карта. Источник: DeepState

Он напомнил, что бойцы 100-й отдельной механизированной бригады в течение 15 месяцев обороняли Торецк. Эта битва стала одной из самых длительных в российско-украинской войне, а сам город в результате боевых действий превратился в руины.

По словам пресс-офицера, Константиновка пока не подверглась столь масштабным разрушениям, однако ее инфраструктура также существенно повреждена. В городе еще сохранились остатки многоэтажек и частных домов, однако большинство из них находится в разрушенном состоянии.

Напомним, ранее Силы обороны Украины показали, как выглядит Константиновка. Защитники продолжают вести бои за город, который стремится оккупировать Россия. Он разрушен из-за постоянных вражеских атак – россияне уничтожили жилые дома, церкви и памятники архитектуры.

Как сообщал OBOZ.UA, на Константиновском направлении на вражеские беспилотники "охотятся" наши защитники из рядов "Хищника" – сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции Украины. Воины показали, как уничтожают опасную технику государства-агрессора.

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