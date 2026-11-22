Украина предлагает провести эвакуацию местных жителей из 15 оккупированных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Все они расположены вдоль реки Днепр, что позволяет устроить локальное прекращение огня без угрозы непосредственного столкновения воюющих сторон.

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А вот на Донетчине, как того требовал Кремль, провести подобную эвакуацию не удастся: там невозможно обеспечить стабильную линию фронта. Подробнее об этом рассказали в Институте изучения войны.

Украина предлагает эвакуацию людей из 15 населенных пунктов

После успешной гуманитарной миссии по эвакуации мирных жителей Олешек, что на Херсонщине, где российские оккупанты устроили настоящую гуманитарную катастрофу, Украина предложила временное локальное прекращение огня для проведения эвакуации еще из 15 населенных пунктов.

Все они расположены на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Согласно предложению президента Украины Владимира Зеленского от 21 ноября, речь идет о Раденске, Костогрызово, Голой Пристани, Старой Збурьевке, Новой Збурьевке, Гладковке, Великих Копанях, Кардашинке и Великой Кардашинке в Херсонской области и Каменском, Верхней Кринице, Васильевке, Маячке, Златополе и Днепрорудном в Запорожской области.

14 ноября Зеленский рассказывал, что Украина аналогичным образом передавала США перечень населенных пунктов, где можно было бы устроить гуманитарное прекращение огня, но тогда Кремль отверг возможность эвакуации оттуда украинцев.

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На новое предложение Москва еще не ответила.

В ISW подчеркнули, что география населенных пунктов, предложенных для эвакуации, обширна, и прекращение огня возможно лишь в этой ограниченной зоне театра военных действий благодаря тому, что река Днепр обеспечивает стабильную линию фронта.

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"Все 15 населенных пунктов расположены либо непосредственно вдоль берега реки Днепр или Каховского водохранилища, как, например, Олешки, либо в нескольких километрах к югу от реки Днепр в ближайшем тылу России. Прекращение огня для эвакуации гражданского населения возможно в этих районах только потому, что река Днепр и Каховское водохранилище являются основными водными преградами, которые препятствуют активным наземным боевым действиям вдоль нынешних линий контроля", – говорится в сообщении.

В ISW добавили, что прекращение огня в этих районах потребует от российских и украинских сил главным образом договоренности о прекращении ударов беспилотников и обстрелов с непрямых позиций через реку и окажет минимальное влияние на активные наземные операции.

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А вот в прекращение огня в районах, где география поля боя не обеспечивает стабильной линии фронта, аналитики не верят.

В частности, нереально локальное перемирие в Константиновке, где гуманитарную миссию предлагал российский диктатор Владимир Путин.

Там, по оценкам ISW, прекращение огня невозможно, поскольку российские войска не контролируют город, а линия фронта там нестабильна.

"ISW давно считает, что любое прекращение огня в Украине требует географически стабильной и защищенной линии фронта. География линии фронта на Донбассе сейчас не способствует прекращению огня", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW раскрыли, как Путин пытался использовать встречу с Трампом и Си Цзиньпином.

В частности, Москва отчаянно пыталась создать иллюзию новой "Ялты".