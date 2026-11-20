На Южно-Слобожанском направлении пограничники бригады "Форпост" поразили российский плавающий транспортер ПТС-2. После попадания ударных дронов машина загорелась и получила критические повреждения.

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Видео боевой работы опубликовал батальон беспилотных систем "Апекс" бригады "Форпост". В подразделении сообщили, что в результате атаки оккупанты потеряли еще одну единицу инженерной техники.

Российские военные также потеряли возможность использовать этот транспортер для обустройства водной переправы на соответствующем участке фронта.

Удар нанесли операторы беспилотных систем пограничной комендатуры быстрого реагирования "Апекс", которая входит в состав бригады "Форпост".

На опубликованных кадрах показана боевая работа украинских операторов дронов. После атаки российская машина загорелась.

Что известно о ПТС-2

ПТС-2 – это гусеничный средний плавающий транспортер, предназначенный для перевозки военных, вооружения и грузов через водные преграды.

Такую инженерную технику используют для организации переправ. Ее поражение лишает российские подразделения еще одной машины, которую они могли использовать для преодоления водных преград.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пограничники рассказали, как брали пленных в рамках операции "Вивальди".