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Превратили в металлолом: украинские защитники уничтожили российскую РЛС, которая обнаруживала дроны и авиацию. Видео

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
icon 1,4 т.
Превратили в металлолом: украинские защитники уничтожили российскую РЛС, которая обнаруживала дроны и авиацию. Видео
Украинские военные с дроном. Иллюстративное фото

Украинские защитники уничтожили российскую радиолокационную станцию (РЛС), предназначенную для обнаружения украинских беспилотников и авиации. Вражеский комплекс был развернут на прицепе транспортного средства в тылу противника.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram. Он опубликовал видео работы одного из экипажей бригады "Хищник" патрульной полиции.

По словам Белошицкого, на этот раз бойцы применили комплекс Stork + Mace.

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Превратили в металлолом: украинские защитники уничтожили российскую РЛС, которая обнаруживала дроны и авиацию. Видео

Экипаж бригады "Хищник" за работой. Источник: Скриншот

В результате удара были уничтожены не только радиолокационная станция, но и операторы, обеспечивавшие ее работу.

Превратили в металлолом: украинские защитники уничтожили российскую РЛС, которая обнаруживала дроны и авиацию. Видео

Бойцы бригады "Хищник" обнаруживают вражескую цель. Источник: Скриншот

Превратили в металлолом: украинские защитники уничтожили российскую РЛС, которая обнаруживала дроны и авиацию. Видео

Бойцы бригады "Хищник" обнаруживают вражескую цель. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 октября и в ночь на 5 октября Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. Среди них были места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, пункт управления, склад беспилотников, узел связи и ремонтное подразделение армии РФ.

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