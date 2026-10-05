Перевозить сотни килограммов по бездорожью: какой новый НРК Varkhan получат ВСУ. Фото
Министерство обороны Украины утвердило и разрешило поставку наземного роботизированного комплекса "Varkhan" Вооруженным силам Украины. В ходе испытаний платформа продемонстрировала способность перевозить сотни килограммов груза на расстояние в несколько десятков километров, в том числе по сложной местности.
Наземный роботизированный комплекс Varkhan был создан для выполнения военных логистических задач. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Комплекс может доставлять на позиции вооружение, боеприпасы, оборудование, снаряжение и другие необходимые грузы.
Разработка украинского оборонного предприятия была создана по запросу военных. При проектировании инженеры учли требования военнослужащих к технике, которая должна работать в сложных условиях.
Varkhan построен на полноприводном колесном шасси 4×4 с зависимой подвеской. Клиренс платформы превышает 200 мм, что должно обеспечивать ее движение по сложному рельефу.
Комплекс может передвигаться по бездорожью, в том числе по песку и заболоченной местности. По данным Минобороны, с грузом Varkhan способен преодолевать до 37 км.
Отдельной особенностью платформы являются быстросъемные аккумуляторы. Их конструкция позволяет заменять батареи и продолжать выполнение задачи без длительного перерыва.
НРК также оснащен несколькими системами связи и управления. В экосистему комплекса входят наземные станции управления T-Bone, антенны, мачты, ретрансляторы и поворотные механизмы.
По замыслу разработчиков, такое сочетание оборудования должно обеспечивать стабильное управление роботизированной платформой и её использование для различных логистических миссий.
Среди ключевых преимуществ комплекса Минобороны называет возможность непрерывной работы, выносливость основных узлов, простоту обслуживания и доступность запчастей и расходных материалов.
Роботизированная платформа должна выполнять логистические задачи вместо людей в опасных районах, в частности доставлять необходимые грузы к военным позициям.
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