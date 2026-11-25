В сети появился некролог, посвященный оккупанту, который мог находиться на атакованном российском военном корвете в порту Ливии. В тексте говорится, что ликвидированным захватчиком является российский лейтенант Семен Заболотный, 2000 года рождения.

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На судне он был начальником службы снабжения и отвечал за материально-техническое обеспечение боевого корабля. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Появился некролог, посвященный ликвидированному российскому террористу после атаки на российский корвет "Меркурий" в ливийском порту Бенгази 22 ноября. В тексте указано, что погиб лейтенант ВМФ РФ Семен Заболотный, 2000 г. р., который мог находиться на борту корабля. Согласно информации, он был начальником службы снабжения и отвечал за материально-техническое обеспечение боевого корабля.



Некролог, посвященный ликвидированному оккупанту. Источник: Exilenova+

Что предшествовало

22 ноября российский военный корабль "Меркурий" загорелся после взрыва в Бенгази, в Ливии. Судно, вероятнее всего, полностью уничтожено. Корвет сопровождал конвой судов, которые используются для перевозки оружия на экспорт.

Российский военный корабль, взорвавшийся в порту Ливии, предварительно идентифицирован как корвет проекта 20380 класса "Стерегущий" "Меркурий". Перед взрывом судно несколько дней находилось в порту Бенгази.

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Корабль номинально входит в состав Черноморского флота РФ, но сейчас действует с баз Северного флота в Арктике, он сопровождал конвой судов. Эти корабли связаны с российским правительством и похожи на "Спарту II", которая была атакована 21 ноября в Балтийском море. Их используют для перевозки оружия на экспорт.

По данным издания Associated Press, российский корвет "Меркурий" мог взорваться в результате удара украинских морских дронов. Об этом на условиях анонимности агентству рассказали двое ливийских военных.

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Собеседники АР отметили, что "согласно предварительным результатам расследования, несколько украинских морских дронов были запущены по кораблю с базы, которой управляют украинские силы на западе Ливии. По их данным, как минимум четыре дрона были перехвачены и уничтожены, а два попали в военный корабль".

В правительстве Ливии заявили, что российское судно пришвартовалось на ливийской базе для дозаправки и пополнения запасов в рамках соглашения о сотрудничестве между Россией и правительством восточной Ливии, однако подробности о судне или его грузе не сообщаются.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Ливии отреагировали на украинскую атаку на российские корабли в порту Бенгази. Там заявили, что такие действия Украины фактически являются "объявлением войны" их государству, а также направили Киеву "четкое предупреждение", предостерегая от превращения Ливии в "арену для сведения счетов".