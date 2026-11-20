В ночь на 20 ноября во время массированной атаки России на Украину беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы. Объект зафиксировали в 01:19, а уже в 01:28 он покинул территорию страны и полетел в направлении Украины.

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Об инциденте сообщил Центр воздушных операций Национальной армии Молдовы. Информацию опубликовали на официальной странице Министерства обороны страны в Facebook.

Беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны украинского населенного пункта Садковцы Винницкой области. Его маршрут пролегал в направлении села Арионешть Дондюшанского района Молдовы.

Позже воздушный объект покинул территорию Молдовы в районе села Котюжень Бричанского района. Он пересек границу в направлении украинского населенного пункта Лукачены Черновицкой области. В Центре воздушных операций отметили, что продолжают следить за воздушным пространством Молдовы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в поселке Киштельница Теленештского района Молдовы нашли российский ударный беспилотник "Герань", упавший неподалеку от жилого дома, но, к счастью, не взорвавшийся. БПЛА российских оккупантов упал всего в 100 метрах от жилья. Молдова официально обвинила в инциденте страну-агрессора Россию и не остановилась на этом, решив выслать из страны еще одного российского "дипломата".