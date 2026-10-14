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Во время движения начал пропадать сигнал: в сети сообщили о проблемах со Starlink в Украине

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
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Во время движения начал пропадать сигнал: в сети сообщили о проблемах со Starlink в Украине
Работа Starlink была частично ограничена

Ночью, по словам украинских военных, произошло частичное ограничение работы терминалов Starlink. Связь начала пропадать при движении со скоростью свыше 160 км/ч, из-за чего был сорван ряд важных миссий Сил обороны.

Об этом сообщил известный волонтер, общественный активист и блогер Сергей Стерненко. Он предположил, что ограничение было введено по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

Маск частично ограничил работу терминалов Starlink для Украины?

На фоне сообщений ряда западных СМИ об угрозах администрации Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной и опасений относительно ограничения по указанию Белого дома работы терминалов спутникового интернета Starlink в работе последнего этой ночью наблюдались проблемы.

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"Сегодня ночью была ограничена работа терминалов "Starlink". При движении со скоростью свыше 160 км/ч начал пропадать сигнал. Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Вероятно, компания SpaceX прибегла к таким мерам по запросу администрации Трампа", – написал утром Стерненко.

Во время движения начал пропадать сигнал: в сети сообщили о проблемах со Starlink в Украине

Скриншот сообщения

Обычные терминалы Starlink, по его словам, работают в нормальном режиме.

Ночные ограничения, а также отсутствие предупреждения от американцев о подготовке россиянами массированного удара 14 октября Стерненко считает звеньями одной "цепочки".

"Как и просил Трамп, Украина в последние дни не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре в целом. Но Трамп искал любую возможность нанести удар по нашей обороноспособности, и он это сделал, несмотря на то, что мы соблюдали его требования. Сегодня ночью (и вчера также) мы не получали сообщений о баллистической угрозе. Также начались частичные, но ограничения в работе Starlink. Так стоит ли нам и дальше не наносить удары по российским НПЗ? Вопрос риторический", – написал он.

Во время движения начал пропадать сигнал: в сети сообщили о проблемах со Starlink в Украине

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, всего несколько дней назад делегация Конгресса США разрешила предоставить Украине расширенный доступ к Starlink. С такой просьбой лично к Илону Маску обратился и  конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу.

На этом фоне  Илон Маск раскритиковал Зеленского, выразив поддержку Трампу и РФ.

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