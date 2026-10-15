Под Герасимовым зашатался стул: что скрывается за ширмой масштабных учений ''Центр-2026'' в РФ и какую роль сыграла операция ''Вивальди''

В России прошли масштабные учения "Центр-2026", которые называют одними из самых беспрецедентных за последние годы, поскольку они отрабатывали будущее вторжение в страны ЕС. На самом же деле учения продемонстрировали несколько иной контекст, а именно – тупик в развитии военной науки в России, а также приближающийся, неминуемый конец эпохи Валерия Герасимова как начальника Генштаба ВС РФ.

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Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил России "Центр-2026" прошли с 28 сентября по 3 октября 2026 года на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Согласно международным наблюдателям, они были посвящены не только отражению нападения, но и переходу от оборонных к наступательным действиям.

Особенностью учений стало применение значительного количества новейших средств оборонного и наступательного характера, которые были расценены международными экспертами как демонстрация возможностей современной, обновленной армии России.

Но на самом деле учения "Центр-2026" показали совершенно другую картину, глубину которой не увидел ни один западный эксперт. Это проявление тупикового развития военной науки, тактики и стратегии российской армии, а также жесточайшей внутренней конфронтации в Генеральном штабе с шатающимися ножками под стулом Валерия Герасимова.

Военный аспект

На учениях "Центр-2026" российская военщина вывела на полигон новейшие образцы "современной" техники.

Суммарно в сухопутной компоненте участвовало 47 тысяч военнослужащих, или, грубо говоря, одна общевойсковая армия. Также было задействовано 90 единиц авиационной техники и 77 единиц корабельной составляющей. Всего учения проходили на 11 полигонных локациях.

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Непосредственно на Чебаркульском полигоне было задействовано около 6 тыс. военнослужащих, порядка 700 единиц техники, более 600 БпЛА и свыше 60 роботизированных систем. И, стоит отметить, что именно эта локация была главной пиар-площадкой по демонстрации того, чего у России на самом деле нет.

В частности был показан штурмовой танк "нового поколения" ТШРК "Штурм", предназначенный для ведения боевых действий в городских условиях, причем даже при дистанционном управлении. Правда, при этом необходим еще один, обычный танк, в котором находятся операторы ТШРК, но на ограниченной дистанции в несколько километров, чтобы не утратить связь.

Главные истории дня

В условиях доминирования fpv-дронов на расстоянии 20-40 км, два танка, один без экипажа, а другой с ним, но без башни, оперирующих на дистанциях в пределах до 5 км – это прямо как dabble kill!

Что интересно, в ходе учений ТШРК "Штурм" очень быстро застрял в бездорожье и вытащить его без спецтехники не смогли, поскольку на месте не было экипажа, который бы подложил под траки традиционные, многофункциональные бревна.

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Кроме "Штурма" в учениях принимали участие Т-14 "Армата", Т-90М, "Спиридон" новые реактивные "Гарпии" и мобильная пусковая установка дронов на шасси КамАЗ-5350 и многие другие образцы. Стрельбы на учениях велись из бронетехники с открытыми люками, что в современных условиях – гарантированное поражение техники и гибель экипажа.

Также проводилось показательное массовое десантирование наземных роботизированных комплексов "Курьер" с самолетов Ил-76, пролетавших над полигоном на высоте около 600 метров… То есть, НРК десантировали с жирной воздушной цели с высоты, доступной любому ПЗРК, а дроны-перехватчики могли бы превратить кабину этого самолета в решето. Зато выглядело красиво. Большой самолет и много парашютов.

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"Центр-2026" стали учениями, продемонстрировавшими образцы техники, которые… никогда не появлялись на фронте. А тактика их применения в реальных боевых условиях оказалась бы самоубийственной. При этом в российских войсках дефицит штатной комплектации стандартными средствами превышает 50%!

Поэтому, учения "Центр-2026" были не более чем масштабной пиар-картинкой, на первый взгляд эпичной и красивой, но абсолютно не функциональной! Если Россия планирует и будет нападать на страны ЕС, то реализует по совершенно другому плану.

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Тогда что это было? И вот тут мы переходим к политическому блоку нашего разбора.

Политический аспект

Дело в том, что на учениях такого уровня и масштаба отсутствовал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, а диктатора Путина сопровождал генерал Андрей Мордвичев (современный российский мясник уровня Жукова, известный своей тактикой мясных штурмов). И это уже происходит не в первый раз. Точно такая картина была и на учениях "Запад-2025".

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Герасимов достаточно давно подставляет Путина сообщениями о фейковых захватах территорий. В октябре 2025 года кремлевскому диктатору доложили о захвате Купянска – ложь. В мае 2026-го о захвате Боровой – ложь. В июне 2026-го о почти захваченном Лимане – ложь. В июле о захвате Константиновки – ложь. В сентябре о захвате Святогорска – ложь. Сейчас российский ГШ рапортует об окружении Доброполья – ложь.

Но настоящим репутационным апперкотом для Путина стало взятие в плен более 250 российских оккупантов Третьим армейским корпусом в ходе операции "Вивальди", с которыми провел беседу командующий формирования бригадный генерал Андрей Билецкий.

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В ходе этой беседы выяснилось, в насколько удручающих и ничтожных условиях российские оккупанты находятся на своих позициях.

Это видео стало не только отправной точкой для полной дискредитации РОВ и их мифов об успехах на Лиманском направлении, но и активизировало внутрикулуарную борьбу в Москве. И в этой связке, во-первых, министр обороны РФ Андрей Белоусов, а во-вторых – Андрей Мордвичев, давно видящий себя на посту начальника ГШ ВС РФ.

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И учения "Центр-2026" представляли собой не столько демонстрацию того, как Россия будет воевать против стран НАТО в ближайшее время – она так воевать не будет. Это пиар-кампания Мордвичева перед Путиным посмотри какой я хороший и какой я современный, в отличие от постоянно лгущего об успехах Валерия Герасимова.

Параллельно на информационных ресурсах МО РФ в социальных сетях нарастает волна недовольства тем, что при успехах украинских военных и отступлении РОВ, ГШ ВС РФ постоянно сообщает о неких эфемерных, нереальных успехах и продвижениях.

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То есть, игра против Герасимова идет в двух направлениях: Мордвичев пытается доказать Путину насколько будет перспективным и эффективным, а МО РФ топит Герасимова как бездарного и лживого военачальника.

Выводы

Учения "Центр-2026" – это не про учения. Это не про угрозу странам Европы или ближайшему к полигону Казахстану. Это про провалы российских войск в Украине и нарастающую внутреннюю борьбу. Безусловно, щедро приправленную уникальными средствами, которые никогда на поле боя не появятся, а также информационной кампанией против действующего начальника Генштаба ВС РФ.

"Центр-2026" – это про то, как Андрей Мордвичев и Андрей Белоусов пытаются утопить непотопляемого Валерия Герасимова. И создается впечатление, что к реализации своего плана они сейчас близки как никогда ранее.