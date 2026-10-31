Под Харцызском ударом дрона ликвидировали ''директора Донецкой железной дороги'' Лебезнева

На ВОТ Украины был ликвидирован коллаборант Игорь Лебезнев, глава так называемой Донецкой железной дороги. Он получил тяжелые ранения еще 24 октября, когда БпЛА атаковал жилой дом в поселке Зуевка недалеко от Харцызска на оккупированной территории Донецкой области.

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О смерти 42-летнего предателя стало известно в пятницу, 30 октября. Этот факт, в частности, подтвердили в "министерстве транспорта ДНР".

Назначенный противником "генеральный директор" незаконно созданного ГУП "Донецкая железная дорога" якобы находился внутри дома, когда произошла дроновая атака. Оккупационная администрация Харцызска утверждает, что удар нанесли украинские военные. В ВСУ не подтверждали причастность к этому обстрелу.

Кто такой Игорь Лебезнев?

Его имя есть в базе "Миротворец". Известно, что Лебезнев Игорь Викторович родился 15 декабря 1983-го в Зуевке, окончил местную школу, затем (в 2007 году) Донецкий институт железнодорожного транспорта.

Он начал работать в "Укрзалізниці" с 2002-го на должности уборщика, а с 2003 по 2005 год проходил срочную службу.

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Когда российские военные захватили часть Донецкой области, Лебезнев получил от оккупантов должность в так называемой Донецкой железной дороге. Россияне назначили его исполняющим обязанности гендиректора в апреле 2024-го, гендиректором – в марте 2026 года.

Кроме этого, Лебезнев занимался политической деятельностью. Он был депутатом оккупационного городского совета Харцызска, куда прошел по списку партии "Единая Россия".

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Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года был ликвидирован российский генерал-майор Антон Грунис, который командовал 4-й мотострелковой бригадой 2-го армейского корпуса РФ. До полномасштабного вторжения он уже имел опыт участия в агрессии против Украины – в частности, был задействован в оккупации Крыма в 2014 году.