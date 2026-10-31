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Под Харцызском ударом дрона ликвидировали "директора Донецкой железной дороги" Лебезнева

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
126
Игорь Лебезнев
Игорь Лебезнев умер от ранений, полученных в результате дронового удара. Источник: росСМИ

На ВОТ Украины был ликвидирован коллаборант Игорь Лебезнев, глава так называемой Донецкой железной дороги. Он получил тяжелые ранения еще 24 октября, когда БпЛА атаковал жилой дом в поселке Зуевка недалеко от Харцызска на оккупированной территории Донецкой области.

О смерти 42-летнего предателя стало известно в пятницу, 30 октября. Этот факт, в частности, подтвердили в "министерстве транспорта ДНР".

Назначенный противником "генеральный директор" незаконно созданного ГУП "Донецкая железная дорога" якобы находился внутри дома, когда произошла дроновая атака. Оккупационная администрация Харцызска утверждает, что удар нанесли украинские военные. В ВСУ не подтверждали причастность к этому обстрелу.

Под Харцызском ударом дрона ликвидировали ''директора Донецкой железной дороги'' Лебезнева

Оккупанты показали фото ликвидированного в Зуевке Лебезнева Игоря Викторовича. Источник: информационные ресурсы врага

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Кто такой Игорь Лебезнев?

Его имя есть в базе "Миротворец". Известно, что Лебезнев Игорь Викторович родился 15 декабря 1983-го в Зуевке, окончил местную школу, затем (в 2007 году) Донецкий институт железнодорожного транспорта.

Он начал работать в "Укрзалізниці" с 2002-го на должности уборщика, а с 2003 по 2005 год проходил срочную службу.

Под Харцызском ударом дрона ликвидировали ''директора Донецкой железной дороги'' Лебезнева

Архивный документ, в котором Лебезнев указывал свои персональные данные. Источник: Миротворец

Когда российские военные захватили часть Донецкой области, Лебезнев получил от оккупантов должность в так называемой Донецкой железной дороге. Россияне назначили его исполняющим обязанности гендиректора в апреле 2024-го, гендиректором – в марте 2026 года.

Кроме этого, Лебезнев занимался политической деятельностью. Он был депутатом оккупационного городского совета Харцызска, куда прошел по списку партии "Единая Россия".

Под Харцызском ударом дрона ликвидировали ''директора Донецкой железной дороги'' Лебезнева

Оккупированный населенный пункт Зуевка на карте. Источник: Скриншот DeepStateMAP

Под Харцызском ударом дрона ликвидировали ''директора Донецкой железной дороги'' Лебезнева

Зуевка – поселок Харцызской городской громады. Источник: Скриншот DeepStateMAP

Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года был ликвидирован российский генерал-майор Антон Грунис, который командовал 4-й мотострелковой бригадой 2-го армейского корпуса РФ. До полномасштабного вторжения он уже имел опыт участия в агрессии против Украины – в частности, был задействован в оккупации Крыма в 2014 году.

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