В ночь на 26 ноября украинские войска нанесли многочисленные удары по городу Невинномыск в Ставропольском крае России. Целью атаки было предприятие "Невинномысский Азот".

Видео дня

Также прогремели взрывы на территории электростанции. После ударов возникли пожары. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Подробности атаки

Местные жители всю ночь сообщали об атаке. Все взрывы были сконцентрированы на территории промышленной зоны Невинномыска.

Очевидцы подтвердили, что пострадало химическое предприятие "Невинномысский Азот". Также местные сообщали о взрывах в районе Невинномысской ГРЭС.

OSINT-анализ ASTRA подтвердил, что в Ставропольском крае атакована Невинномысская ГРЭС, которая питает производителя компонентов для взрывчатки "Невинномысский Азот".

Согласно кадрам с камер наблюдения, которое появилось на мониторинговых каналах и которое изучил OSINT-аналитик, была атакована парогазовая установка электрической мощностью 410 МВт.

Всего сообщалось о более, чем 30 взрывах и активной работе ПВО. Губернатор Ставропольского края предупреждал об атаке на промзону Невинномысска.

РЕКЛАМА

Что известно о предприятии

"Невинномысский Азот" – это один из крупнейших химических комбинатов России. Несмотря на статус производителя гражданских удобрений, предприятие является критическим элементом военно-промышленного комплекса.

Главные истории дня

Комбинат выступает в роли ключевого "химического хаба", поставляющего сырье для производства взрывчатки и ракетного топлива. Завод производит более 1 млн тонн аммиака и около 1,4 млн тонн аммиачной селитры ежегодно. Эти вещества являются базовыми компонентами для создания артиллерийских снарядов и авиабомб.

Предприятие синтезирует меланин, уксусную кислоту, метанол и калийную селитру. По данным Центра противодействия дезинформации Украины, эти продукты двойного назначения используются в производстве фугасных и реактивных зарядов, выстрелов для гранатометов, гексогена и октогена.

РЕКЛАМА

Предприятие поставляет компоненты для машиностроительного предприятия "Искра", которое занимается разработкой и производством твердотопливных ракетных двигателей для стратегических и тактических ракетных комплексов.

РЕКЛАМА

Напомним, утром 23 ноября стало известно об атаке Сил обороны на Пермский край РФ. Там под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На предприятии вспыхнул пожар.

Как писал OBOZ.UA, 18 ноября источники Reuters заявили, что украинские дроновые атаки привели к повреждению или остановке работы 15 из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. На тот момент собеседники оценивали, что за 20 суток объемы переработки на НПЗ упали примерно на 45% по сравнению с концом октября (до около 400 тысяч тонн в сутки).