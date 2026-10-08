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Под прицелом находились дата-центр и НПЗ: в Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read4 мин
icon 1,0 т.
Под прицелом находились дата-центр и НПЗ: в Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео
В Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В ночь на 8 октября 2026 года Рязанская область и Республика Башкортостан подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Эпицентрами ударов в Рязанской области стал крупный дата-центр "Яндекс".

В Башкортостан целью атаки был нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы Supernova и Exilenova.

Подробности удара по Яндексу

В городе Сасово жители массово сообщали о серии громких взрывов и последующих масштабных возгораниях. По данным очевидцев и OSINT-каналов, атаке подвергся дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово".

Местное население опубликовало кадры сильнейшего пожара на территории комплекса. Пользователи в сети также жаловались на перебои и сбои в работе сервисов компании.

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Под прицелом находились дата-центр и НПЗ: в Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

Пожар после атаки. Источник: Supernova+

Дата-центр расположен на улице Пушкина, 21. Он занимает часть территории промышленной площадки станкостроительного завода "Саста". Веб-платформа NASA FIRMS, которая показывает активные пожары и тепловые аномалии по всему миру в режиме, близком к реальному времени, подтвердила возгорание на территории предприятия.

Информация о пострадавших и точных масштабах разрушений уточняется. Официальные органы пока ограничиваются заявлениями о работе сил ПВО над регионом.

Под прицелом находились дата-центр и НПЗ: в Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

Пожар в Сасово. Источник: NASA FIRMS

Массовый сбой в работе "Яндекса" был зафиксирован около 3:00 часов ночи. Именно в это время жители Сасово начали писать о многочисленных взрывах в районе дата-центра.

Граждане страны-террориста в свою очередь заполнили жалобами специализированные сервисы, отслеживающие технические сбои в интернете. Россияне заявили, что не могут зайти в облачные хранилища и воспользоваться услугами перевода денег.

Под прицелом находились дата-центр и НПЗ: в Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

Сервисы "Яндекса" упали после атаки по ДЦ. Источник: Скриншот

Под прицелом находились дата-центр и НПЗ: в Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

Жалобы россиян. Источник: Скриншот

Что известно о ДЦ

Согласно данным из открытых источников, всего у "Яндекса" на территории России есть 7 дата-центров. В Сасово находится один из первых и наиболее известных дата-центров.

Также крупные ДЦ "Яндекса" расположены во Владимирской, Московскаой, Калужской областях. Исходя из установленной мощности в 12 МВт и стандартной плотности энергопотребления, емкость ДЦ Сасово оценивается в 1500 серверных стоек, что эквивалентно десяткам тысяч физических серверов.

Под прицелом находились дата-центр и НПЗ: в Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

Результат ударов по России. Источник: Supernova+

Обстановка в Башкортостане

В Республике Башкортостан украинские беспилотники ударили по предприятию "Газпром нефтехим Салават". Это один из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки, нефтехимии и производства минеральных удобрений.

В связи с атакой БПЛА на регион в лан в аэропорту Уфы объявляли план "Ковер". Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.

Местные чиновники не комментировали атаку. В то же время жители Салавата жаловались на многочисленные взрывы и огромный столь черного дыма после атаки.

Что известно о НПЗ

Предприятие "Газпром нефтехим Салават" специализируется на глубокой переработке нефти и стабильного газового конденсата с Оренбургского, Астраханского и Сургутского месторождений. Номенклатура включает более 150 наименований продукции: автомобильные бензины и дизель стандарта Евро-5, авиакеросин, стирол, полиэтилен, акриловую кислоту, карбамид и аммиак.

Производственная мощность НПЗ составляет около 10 млн тонн сырья в год, а годовая выручка компании превышает 300 млрд рублей. Промышленный объект занимает площадь более 1400 гектаров в Башкортостане, обеспечивает работой порядка 12 тысяч сотрудников и входит в число крупнейших налогоплательщиков региона.

Под прицелом находились дата-центр и НПЗ: в Рязанской области и Башкортостане прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

Предприятие "Газпром нефтехим Салават". Источник: Google maps

Напомним, в ночь на 7 октября были атакованы четыре важных объекта на территории России. В частности, под ударом оказались два нефтяных объекта и вражеский полигон в трех российских регионах, еще одна цель поражена в Черном море.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны нанесли массированный удар по Орловской области РФ. Под ударом оказалась база запуска БПЛА "Цимбулова", расположенная вблизи одноименного населенного пункта.

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