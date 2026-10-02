Под прицелом оказался НПЗ: в Волгограде и Самаре прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео
Силы обороны ночью вновь нанесли удары по законным целям на территории РФ. В Волгограде взрывы были слышны в самом городе, а также в районе местного НПЗ.
О взрывах и пожаре, вспыхнувшем после них, сообщили и из Самары. Подробности и кадры с мест событий собрал Telegram-канал Exilenova+.
Атака на Волгоград
На одном из опубликованных россиянами видео его автор отмечает, что ведет съемку в два часа ночи. На записи слышны взрывы и работа ПВО. Автор также упоминает, что дроны летят "на завод".
На другом видео уже видно зарево от пожара.
"В Волгограде сегодня в течение длительного времени раздавались взрывы в самом городе и в районе промзоны Волгоградского НПЗ", – уточнили в Exilenova+.
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") – одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное в Волгограде. Его мощность переработки составляет около 14–15 млн тонн нефти в год.
Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо и авиатопливо, он активно участвует в обеспечении потребностей ВС РФ в топливе.
Атака на Самару
Шумно было ночью также в российской Самаре. Там россияне также жаловались на взрывы и пожар, вспыхнувший после них.
По данным Exilenova+, загорелась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара" в Самарской области.
Дым от бушующего там пожара виден издалека.
НПХ "Самара" – крупнейший в Европе нефтяной хаб и резервуарный парк. Он принадлежит компании "Транснефть – Приволга".
Территория станции составляет более 216 га. Резервуарный парк насчитывает 71 резервуар общим объемом более 1,6 млн куб. м нефти.
ЛВДС включает нефтеперекачивающие станции "Самара-1", "Самара-2" и отдельную станцию смешивания.
Объект неоднократно подвергался ударам беспилотников (в частности, в сентябре 2025 и апреле 2026 года) из-за ключевой роли в нефтяной логистике и обеспечении военно-промышленного комплекса РФ
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 сентября в Волгоградской области РФ прогремели взрывы: горел "Себряковцемент".
В российских соцсетях писали, что на "Себряковцементе" есть погибшие и пострадавшие.
Предприятие производит около 6% всего российского цемента.
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