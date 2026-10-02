Под прицелом оказался НПЗ: в Волгограде и Самаре прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

Силы обороны ночью вновь нанесли удары по законным целям на территории РФ. В Волгограде взрывы были слышны в самом городе, а также в районе местного НПЗ.

Видео дня

О взрывах и пожаре, вспыхнувшем после них, сообщили и из Самары. Подробности и кадры с мест событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Волгоград

На одном из опубликованных россиянами видео его автор отмечает, что ведет съемку в два часа ночи. На записи слышны взрывы и работа ПВО. Автор также упоминает, что дроны летят "на завод".

На другом видео уже видно зарево от пожара.

"В Волгограде сегодня в течение длительного времени раздавались взрывы в самом городе и в районе промзоны Волгоградского НПЗ", – уточнили в Exilenova+.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") – одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное в Волгограде. Его мощность переработки составляет около 14–15 млн тонн нефти в год.

Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо и авиатопливо, он активно участвует в обеспечении потребностей ВС РФ в топливе.

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Атака на Самару

Шумно было ночью также в российской Самаре. Там россияне также жаловались на взрывы и пожар, вспыхнувший после них.

По данным Exilenova+, загорелась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара" в Самарской области.

Главные истории дня

Дым от бушующего там пожара виден издалека.

НПХ "Самара" – крупнейший в Европе нефтяной хаб и резервуарный парк. Он принадлежит компании "Транснефть – Приволга".

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Территория станции составляет более 216 га. Резервуарный парк насчитывает 71 резервуар общим объемом более 1,6 млн куб. м нефти.

ЛВДС включает нефтеперекачивающие станции "Самара-1", "Самара-2" и отдельную станцию смешивания.

Объект неоднократно подвергался ударам беспилотников (в частности, в сентябре 2025 и апреле 2026 года) из-за ключевой роли в нефтяной логистике и обеспечении военно-промышленного комплекса РФ

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 сентября в Волгоградской области РФ прогремели взрывы: горел "Себряковцемент".

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В российских соцсетях писали, что на "Себряковцементе" есть погибшие и пострадавшие.

Предприятие производит около 6% всего российского цемента.

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