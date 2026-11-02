Под прицелом ракетная программа и авиация РФ: в Генштабе показали 10 важнейших поражений октября. Фото

В октябре Силы обороны Украины систематически поражали объекты, обеспечивающие армию РФ ракетами, авиабомбами, ударными дронами и средствами противовоздушной обороны. Также в прошлом месяце под прицелом была авиация страны-агрессора.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там рассказали о десяти важнейших поражениях октября 2026-го.

Завод "Энергия", город Елец Липецкой области РФ (25 октября и в ночь на 26 октября)

Был поражен цех по производству элементов питания для средств поражения, на территории предприятия возник пожар.

"Энергия" – это единственный производитель батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб. Также производит батареи для ОТРК "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Редкинский опытный завод в районе поселка Редкино Тверской области РФ (ночь на 9 октября)

Была поражена инфраструктура завода.

Редкинский завод производит компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101.

АО "Протон-Электротекс", город Орел Орловской области РФ (23 октября)

Уничтожен основной цех по производству микросхем, повреждены здание и серверы предприятия.

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Завод выпускает модули для крылатых ракет С-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М". Также участвует в производстве ЗРПК "Панцирь-С1".

Комбинат "Тольяттикаучук" (24 октября), ПАО "Ефремовский завод синтетического каучука" и предприятие "Воронежсинтезкаучук" (оба 26 октября)

Повреждена производственная инфраструктура.

Главные истории дня

Синтетические каучуки, произведенные на предприятиях, используются при изготовлении твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в районе Суроватихи Нижегородской области РФ (9 октября)

Поражена инфраструктура Центра.

Цель этой атаки – ослабление возможностей ВПК противника по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива.

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Предприятие "Робоавиа", район населенного пункта Ленина Ростовской области РФ (16 октября)

Поражено производственно-складское здание предприятия.

"Робоавиа" разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты для российской армии. Поражение затрудняет противнику производство БпЛА и их поставки на фронт.

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Инфраструктура ударных БпЛА, район Навли Брянской области РФ (28-29 октября)

Поражен склад хранения дронов "Герань", дронопорт и склад горюче-смазочных материалов.

Это снижает возможности российского агрессора атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру дронами различных модификаций, отметили в ГШ.

Аэродром "Борисоглебск", Воронежская область РФ (ночь на 15 октября)

Поражены шесть многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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Эти самолеты – основное средство, с помощью которого армия РФ сбрасывает управляемые авиабомбы на прифронтовые территории Украины.

Аэродром "Мариновка", Волгоградская область РФ (29 октября)

Ударом береговых ракетных комплексов "Нептун" ВМС ВСУ уничтожены два самолета Су-34.

Каждый Су-34 несет до 8 тонн боевой нагрузки, его стоимость – около 50 млн долларов США. Потеря бортов снижает возможности оккупантов бить КАБами по прифронтовым громадам и позициям украинских воинов.

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ФКП "Комбинат Каменский", Ростовская область РФ (ночь на 31 октября)

Поражение было комплексным – задействованы ударные дроны и ракетные войска, а именно береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ "Нептун".

Подтверждено возгорание склада готовой продукции. Также повреждены четыре производственных цеха.

"Комбинат "Каменский" производит твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

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В Генштабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина разработала ракету "Длинный Нептун" на основе противокорабельного "Нептуна", который приняли на вооружение в 2020 году. Новую модификацию испытали и применили в боевых условиях, а в октябре 2025 года ею ударили по российскому аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области.

Новая версия получила более длинный корпус, увеличенный диаметр и измененную носовую часть. Ее разработали для поражения наземных целей, в частности объектов в глубине территории противника.