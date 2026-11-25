В ночь на 25 ноября российские войска атаковали Белую Церковь в Киевской области. Помимо критической инфраструктуры, под ударами врага оказались строительный гипермаркет "Епіцентр", "Нова пошта" и другие гражданские объекты.

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Погиб человек. О вражеском терроре и его последствиях сообщил и. о. городского головы Белой Церкви Владимир Вовкотруб.

Что известно об ударе по Белой Церкви

О том, что Белая Церковь была атакована вражескими войсками, Вовкотруб написал в 05:05 утра.

"На этот раз под ударом оказалась не только критическая инфраструктура. В результате атаки повреждения получили "Епіцентр", "Нова пошта" и другие объекты гражданского бизнеса. К сожалению, уже известно о том, что один человек погиб. Последствия атаки уточняются", – говорилось в сообщении.

Вовкотруб добавил, что на момент публикации сообщения угроза повторных ударов сохранялась. Поэтому он призвал горожан оставаться в безопасных местах.

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В Воздушных силах не менее трех раз за ночь сообщали о реактивных дронах, летевших на Белую Церковь: в 02:31, 03:21 и 04:34.

Главные истории дня

Как рассказывал OBOZ.UA, 24 ноября российские войска атаковали Одесскую область. Известно, что погибли два человека – 41-летний мужчина и 17-летний парень. Еще трое человек получили ранения, среди них – 12-летний ребенок. Повреждены гражданская инфраструктура, частный дом, производственное здание и автомобили.