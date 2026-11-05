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Под ударом были НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Рязань, вспыхнули пожары. Фото и видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
1,6 т.
Под ударом были НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Рязань, вспыхнули пожары. Фото и видео
В Рязани под ударом были НПЗ и склад Wildberries. Источник: Exilenova+

В ночь на 5 ноября российский город Рязань оказался под массированной атакой ударных беспилотников. В городе прозвучала серия громких взрывов, после которых в районе объектов промышленной инфраструктуры начались сильные пожары.

Основными мишенями украинских беспилотников стали нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+

Ночная панорама в огне

Главной целью атаки стал стратегический Рязанский нефтеперерабатывающий завод. По словам местных жителей, в промышленной зоне прозвучало около 10 взрывов, после чего на объекте начался пожар.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры ярких вспышек и пылающих объектов. На ночных видео заметно, как над территорией НПЗ поднимается густой дым и факелы огня, а в районе предприятия зафиксировано сразу несколько очагов горения.

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Под ударом были НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Рязань, вспыхнули пожары. Фото и видео

Сильный пожар в Рязани. Источник: Exilenova+

Удар по логистическому хабу Wildberries

Помимо нефтеперерабатывающего завода, под удар попала территория логистического склада компании Wildberries. По предварительным данным, один из БПЛА упал в непосредственной близости от складского комплекса, после чего раздался взрыв и началось возгорание.

На кадрах с места происшествия виден пожар на прилегающей территории. Окончательные масштабы повреждений самого хаба и количество дронов, долетевших до логистического узла, уточняются.

Местные власти и экстренные службы города пока не давали подробных официальных комментариев о повреждениях и пострадавших. Тем не менее россияне в своих местных пабликах писали о "волне громких хлопков над областью".

Под ударом были НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Рязань, вспыхнули пожары. Фото и видео

НПЗ атаковали дроны. Источник: Exilenova+

Что известно о НПЗ

"Рязанская нефтеперерабатывающая компания" принадлежит "Роснефти". Это один из крупнейших НПЗ в Центральном федеральном округе РФ и входит в четверку важнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Проектная мощность предприятия составляет около 18 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве автомобильного бензина, дизельного топлива, авиационного керосина (включая марку ТС-1) и мазута.

Рязанский НПЗ играет стратегическую роль в снабжении центральных регионов РФ, Москвы, а также является ключевым узлом логистики для российской армии. Завод производит значительную долю авиатоплива и дизеля, необходимого для военной техники, авиации и снабжения группировок войск.

Выведение из строя основных установок переработки снижает общую производительность НПЗ. Повреждения таких объектов провоцируют локальный дефицит топлива, затрудняют логистику снабжения подразделений российской армии и вынуждают перенаправлять топливные потоки с других НПЗ, увеличивая нагрузку на инфраструктуру.

Под ударом были НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Рязань, вспыхнули пожары. Фото и видео

Результаты атаки в Рязани. Источник: Exilenova+

Под ударом были НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Рязань, вспыхнули пожары. Фото и видео

В Рязани атакован логистический хаб. Источник: Exilenova+

Под ударом были НПЗ и склад Wildberries: дроны атаковали Рязань, вспыхнули пожары. Фото и видео

Результаты атаки в Рязани. Источник: Exilenova+

Напомним, в ночь на 4 ноября в российской Адыгее прогремели взрывы. В городе Адыгейске под удар БПЛА попал логистический центр Ozon. На объекте вспыхнул пожар, поражение подтвердили пресс-служба компании и региональные власти.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября украинские дроны атаковали российские цели за 2 500 км. Тогда горели объект OZON и химзавод "Омский каучук

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