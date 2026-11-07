Под ударом – Саратовский НПЗ и не только: атакован ряд регионов РФ, вспыхнули пожары. Фото и видео

Ночью 7 ноября взрывы гремели в ряде российских регионов. В Саратове под удар Сил обороны попал местный нефтеперерабатывающий завод.

Видео дня

В Орле было атаковано важное для российского ВПК предприятие. Кадры с места и подробности собрали в Telegram-канале Exilenova+

Удар по Саратовскому НПЗ

Ближе к 3 часам ночи стало известно, что Силы обороны начали атаку на Саратовский НПЗ.

"Ударные БПЛА прорываются к Саратовскому НПЗ. Вероятно, россияне сбрасывают давление в системе предприятия, из-за чего факел видно из разных районов города. В то же время не исключено, что уже есть попадания", – говорилось в сообщении Exilenova+ от 02:55.

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В 03:24 в Exilenova+ констатировали: Саратовский НПЗ атакован ударными БПЛА Сил обороны.

Главные истории дня

"Сегодня силами СОУ был поражен Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области... Завод имеет важное военно-экономическое значение, поскольку привлечен к обеспечению потребностей российских вооруженных сил горюче-смазочными материалами. Особую роль играет производство дизельного топлива, необходимого для обеспечения военной автомобильной и бронетехники. На кадрах объективного контроля зафиксированы многочисленные очаги возгорания", – написали в Exile+.

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Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших российских нефтеперерабатывающих предприятий, ранее известное как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Объем переработки нефти по состоянию на 2020 год – 7,2 млн тонн, в 2023 году – 4,8 млн тонн.

Предприятие выпускает более 20 видов продукции: неэтилированный бензин, дизельное топливо, судовое топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.

Пожар в Ростове

Мощный пожар после взрывов вспыхнул ночью также в Ростове-на-Дону.

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OSINT-расследователи сначала ошибочно определили, что пожар бушевал на территории российского военного завода "Алмаз". Впрочем, вскоре стало понятно: пламя охватило расположенный рядом склад.

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Завод в Орле

Еще в самом начале суток стало известно о взрывах в Орле.

"По Орлу бьют ракетами, местные пишут, что, вероятно, атакован район завода "Протон".

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В канале также показали видео с моментами ракетных ударов.

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По данным Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩, пожар вспыхнул в районе корпуса №48 завода "Протон". Координаты: 52.984779° 36.056301°

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Завод "Протон" специализируется на производстве оптоэлектронного оборудования полного цикла – от кристаллов до готовых изделий.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, предприятие выпускает, в частности, диодный модуль для авиационной ракеты С-71К "Ковер", переключатель-инвертор для ракетного комплекса "Искандер-М" и микросхемы для зенитного комплекса "Панцирь-С1".

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