Подготовка к большой войне: Россия агрессивно поднимает ставки, а страны Европы приняли ряд важных решений

В начале октября в исключительной экономической зоне Болгарии российскими дронами были нанесены удары по сухогрузам ALFA WATAN и ABLE. Это был первый случай за все время полномасштабного вторжения в Украину, когда РФ целенаправленно атаковала коммерческие суда в территориальных водах страны НАТО. Примечательно то, что эти удары совпали с катализацией агрессивной военной риторики самой России.

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В конце августа состоялся не анонсированный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. В ходе него (согласно одной из версий) он передал послание Владимиру Путину о недопустимости нападения на страны Европы. Буквально сразу после этого гибридные провокации и даже нанесение ударов по другим странам, в том числе ЕС – членам НАТО, только усилились.

Особенно сильно это ощутила на себе Молдова, на территорию которой регулярно стали прилетать российские реактивные дроны и эрзац-ракеты "Бандероль". У границ стран Балтии участились провокации, в ряде европейских городов происходили пожары на объектах, связанных с оказанием помощи Украине.

Очевидно, что Россия сейчас не просто использует агрессивную риторику, но и активно испытывает границы дозволенного против европейских стран, особенно членов НАТО, каждый раз убеждаясь в аморфности и отрешенности Альянса от радикальных ответных мер.

Практически ни одна из уже осуществленных провокаций не вылилась России в некие потери или неудобства даже экономического плана. А такое поведение Запада только мотивирует РФ совершать очередной дерзкий шаг за другим.

Но готова ли Россия к настоящей войне с НАТО и насколько очевидны признаки этой готовности, или хотя бы ведущейся подготовки?

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Признаки большой войны

В сентябре в статье на OBOZ.UA "Комендантский час в приграничье, подготовка госпиталей и другие опасные признаки. Европа в шаге от прямого вторжения России: кому грозит главный удар" я отмечал, что Россия не только наращивает гибридные провокации, но и непосредственно готовит инфраструктуру к прямой интервенции в одну из европейских стран. В зоне потенциального риска самой уязвимой является Эстония.

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Уже после выхода этой статьи стало известно, что 28 сентября 2026 года Путин подписал очередной указ (№ 700) об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 441 630 человек. То есть, они выросли еще на 15 500 военнослужащих. И это стало уже четвертым в нынешнем году увеличением российской армии – ранее было в марте, июне и июле.

Таким образом, только за указанный период указами Путина армия РФ была увеличена более чем на 60 тыс. личного состава, что можно сравнить с полноценной общевойсковой армией.

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Такие действия диктатора напрямую связаны с развертыванием Ленинградского и Московского военных округов, под которые формируются новые мотострелковые дивизии, армейские корпуса и вспомогательные части.

В этих же военных округах весьма активно идет строительство новых в/ч, военных баз, складов боеприпасов, аэродромов и логистических узлов у границ стран НАТО. Основные регионы, где наблюдается строительный бум – это Карелия, Мурманская и Ленинградская области – то есть те, что граничат с Финляндией, Норвегией и странами Балтии.

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Примечательно то, что развитие инфраструктуры в Калининградской области практически не происходит, что явно указывает на то, что российский эксклав не видится Москве перспективным как плацдарм для вторжения в соседние страны.

Тем не менее угрозы вторжения более чем очевидны и это вынуждает Европу принимать превентивные меры в ответ.

К чему и как готовится Европа

Одним из ярчайших признаков подготовки Европы к большой войне являются рекордные расходы на перевооружение и оборону, которые уже суммарно достигли €574 млрд, а бюджет многих стран НАТО давно вышел за пределы пассивного стандарта в 2% ВВП и составляет 3-4, а порою и 5% ВВП.

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Тем не менее, значительная часть средств направляется на закупку вооружений и техники времен "старой" войны. Разумеется, системы ПВО Patriot, IRIS-T и SAMP/T важны, но многомиллиардные контракты на закупку тяжелой бронированной техники и истребителей пятого поколения F-35 указывают на то, что страны НАТО продолжают планировать мерками времен Холодной войны.

Важным моментом в подготовке к будущим боевым действиям является улучшение внутриевропейской логистики для военной техники и транспорта с военной продукцией. По мере улучшения дорожного сообщения (как в бюрократических вопросах, так и физически, модернизируя трассы и рокады) начат процесс обустройства "Балтийской линии обороны", которая предназначена сдержать интервенцию с территории РФ и Беларуси.

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Сам же Североатлантический Альянс созрел к проведению определенных внутренних реформ. В частности, был рассмотрен и утвержден план обороны "Theory of Victory", в основу которого заложен амбициозный принцип "оборона каждого сантиметра территории".

В Литве, Польше, Швеции, Финляндии введены новые руководства для населения на случай войны или ЧС "In Case of Crisis or War", а в ряде стран возвращают либо рассматривают возможности обязательного и добровольного призыва.

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По многим признакам Европа вполне адекватно оценивает угрозу вторжения со стороны РФ. Однако неизменной проблемой этих оценок и подготовки является то, что они по целому ряду решений застряли в эпохе "старых" войн, а так же то, что сама по себе подготовка и попытки реформирования системы опоздали как минимум на несколько лет.

В свою очередь Россия на сегодняшний день имеет достаточный потенциал чтобы развернуть общевойсковую наступательную операцию как минимум против одной из стран ЕС, а к концу 2026-го – началу 2027 года будет иметь возможность вести боевые действия даже на нескольких европейских направлениях.

Европа готовится к большой войне, но готова ли она будет к ней? Вот здесь все же сомнения сохраняются.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".