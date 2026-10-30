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Подготовлено 25 автобусов: Лубинец рассказал о гуманитарной миссии в Олешках и эвакуации жителей. Видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
933
Подготовлено 25 автобусов: Лубинец рассказал о гуманитарной миссии в Олешках и эвакуации жителей. Видео
Дмитрий Лубинец рассказал о гуманитарной миссии в Олешках. Источник: Скриншот

В Олешках продолжается подготовка к гуманитарной миссии для помощи местным жителям и эвакуации желающих. Для этого подготовили 25 автобусов на 750 мест, а также кареты скорой помощи для маломобильных людей.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он добавил, что помощь получат все, кто в ней нуждается, независимо от решения остаться в Олешках или уехать.

Лубинец координирует гуманитарную миссию в Олешках

"Находимся в Армянске. Здесь работаем с российским Уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и координируем дальнейшие действия в рамках этой миссии. К освещению также присоединились журналисты из трех стран", – написал омбудсмен.

Лубинец отметил, что режим тишины между Украиной и Россией продолжается уже более 75 часов и за это время ни одна из сторон его не нарушила. По его словам, это первый с начала полномасштабного вторжения случай, когда прекращение огня действует так долго на настолько большом участке фронта. Благодаря этому гуманитарную помощь смогут доставить всем жителям Олешек.

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"Сейчас все подготовлено на высоком уровне. Мы везем гуманитарную помощь для местных жителей города Олешки. Наша главная задача – обеспечить, чтобы эта помощь дошла до каждого, кто в ней нуждается. Особое внимание уделяем пожилым людям, лицам с инвалидностью и всем, кто из-за состояния здоровья или других обстоятельств не может самостоятельно позаботиться о себе", – сказал омбудсмен.

Гуманитарная помощь охватит всех жителей Олешек

В рамках гуманитарной миссии подготовлено 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных людей.

"Отдельное и не менее важное направление нашей работы – обеспечение возможности выезда гражданского населения. Каждому, кто желает покинуть Олешки, будет предоставлена возможность безопасно уехать. В то же время те, кто решил остаться, смогут остаться и получат всю необходимую гуманитарную поддержку", – подчеркнул омбудсмен.

Подготовлено 25 автобусов: Лубинец рассказал о гуманитарной миссии в Олешках и эвакуации жителей. Видео

Олешки. Источник: Скриншот

Лубинец подчеркнул важность соблюдения режима тишины обеими сторонами. Он также отметил сотрудничество с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой при организации гуманитарной миссии и посредническую роль первой леди США Мелании Трамп в координации этого процесса

"Работа продолжается. Буду информировать о дальнейших шагах и результатах", – подытожил он.

Подготовлено 25 автобусов: Лубинец рассказал о гуманитарной миссии в Олешках и эвакуации жителей. Видео

Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, режим тишины в Олешках на временно оккупированной территории Херсонщины начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Украинская делегация во главе с Лубинцом отправилась в направлении Олешек, чтобы содействовать доставке гуманитарной помощи местным жителям. Эвакуация, распределение и раздача гуманитарной помощи начнутся во второй половине дня 30 октября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия хочет использовать гуманитарную миссию в оккупированных Олешках для создания пропагандистской картины, представив себя спасителем, а не виновником катастрофы. Для этого Москва планирует допустить в город избранных американских журналистов, благосклонных к Кремлю и лояльных администрации Дональда Трампа.

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