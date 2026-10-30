Подготовлено 25 автобусов: Лубинец рассказал о гуманитарной миссии в Олешках и эвакуации жителей. Видео

В Олешках продолжается подготовка к гуманитарной миссии для помощи местным жителям и эвакуации желающих. Для этого подготовили 25 автобусов на 750 мест, а также кареты скорой помощи для маломобильных людей.

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Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он добавил, что помощь получат все, кто в ней нуждается, независимо от решения остаться в Олешках или уехать.

Лубинец координирует гуманитарную миссию в Олешках

"Находимся в Армянске. Здесь работаем с российским Уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и координируем дальнейшие действия в рамках этой миссии. К освещению также присоединились журналисты из трех стран", – написал омбудсмен.

Лубинец отметил, что режим тишины между Украиной и Россией продолжается уже более 75 часов и за это время ни одна из сторон его не нарушила. По его словам, это первый с начала полномасштабного вторжения случай, когда прекращение огня действует так долго на настолько большом участке фронта. Благодаря этому гуманитарную помощь смогут доставить всем жителям Олешек.

"Сейчас все подготовлено на высоком уровне. Мы везем гуманитарную помощь для местных жителей города Олешки. Наша главная задача – обеспечить, чтобы эта помощь дошла до каждого, кто в ней нуждается. Особое внимание уделяем пожилым людям, лицам с инвалидностью и всем, кто из-за состояния здоровья или других обстоятельств не может самостоятельно позаботиться о себе", – сказал омбудсмен.

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Гуманитарная помощь охватит всех жителей Олешек

В рамках гуманитарной миссии подготовлено 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных людей.

"Отдельное и не менее важное направление нашей работы – обеспечение возможности выезда гражданского населения. Каждому, кто желает покинуть Олешки, будет предоставлена возможность безопасно уехать. В то же время те, кто решил остаться, смогут остаться и получат всю необходимую гуманитарную поддержку", – подчеркнул омбудсмен.

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Лубинец подчеркнул важность соблюдения режима тишины обеими сторонами. Он также отметил сотрудничество с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой при организации гуманитарной миссии и посредническую роль первой леди США Мелании Трамп в координации этого процесса

"Работа продолжается. Буду информировать о дальнейших шагах и результатах", – подытожил он.

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Напомним, режим тишины в Олешках на временно оккупированной территории Херсонщины начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Украинская делегация во главе с Лубинцом отправилась в направлении Олешек, чтобы содействовать доставке гуманитарной помощи местным жителям. Эвакуация, распределение и раздача гуманитарной помощи начнутся во второй половине дня 30 октября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия хочет использовать гуманитарную миссию в оккупированных Олешках для создания пропагандистской картины, представив себя спасителем, а не виновником катастрофы. Для этого Москва планирует допустить в город избранных американских журналистов, благосклонных к Кремлю и лояльных администрации Дональда Трампа.