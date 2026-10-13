Что же там на самом деле происходит?

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Немного о широком стратегическом контексте:

Далее текст на языке оригинала.

Ще у 2022 році в рамках внутрішніх дискусій російські стратеги розглядали ситуацію та тактику дій Москви, пропонуючи "підпалити світ" з метою досягнення воєнних цілей. Після невдалої спроби захопити Київ у 2022 році один із російських стратегів А. Подберьозкін накреслив три сценарії щодо майбутнього війни та її впливу на Росію.

Два перші (виведення військ з України та тривале замороження фронту) на думку Подберьозкіна призвели б до знищення російської державності. Виведення військ з України призвело б до швидкого, а тривале замороження війни – до повільного падіння Російської Федерації в її нинішньому вигляді.

Альтернатива була однозначною: війна продовжуватиметься, і Росія переможе Україну, або Російська Федерація припинить існувати.

Російський стратег пояснював, що єдиним варіантом є подальша війна, яка, якщо потрібно, триватиме роками. А тактикою, яка мала забезпечити реалізацію переможного сценарію, у його концепції було провокування загальносвітового хаосу, глобальна дестабілізація, щоб ніхто не міг перешкодити Росії знову дійти до Києва.

Те, що ми спостерігаємо вже тривалий час, це саме реалізація цього тактичного замислу: Росія вдається до ескалації, погроз, кінетичних ударів, ядерного шантажу, кібервійни, дезінформації, кінетичних провокацій, вбивств, ударів дронами та багатьох інших засобів, щоб викликати хаос та дестабілізацію, щоб "підпалити світ", перемогти Україну та захопити її ресурси. Це все ще актуальна стратегічна мета для неї.

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Росія б’є все більше й глибше та створює умови для реалізації мети, яка для неї критична – захоплення контролю над державою та ресурсами України.

Ось вже і Європа має справу з розвідувально-диверсійною війною проти неї. Але російські цілі набагато ширші. Їй ще потрібно підірвати зсередини національні держави (демократії) і розірвати євроатлантичний зв'язок (НАТО).

І Дональд Трамп & Ко працює саме над цим...

За мотивами допису Stanisław Żaryn.

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