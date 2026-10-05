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"Пехота противника пытается проникать": в Силах обороны назвали самое горячее направление фронта. Карта

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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icon 10,6 т.
"Пехота противника пытается проникать": в Силах обороны назвали самое горячее направление фронта. Карта
Противник также активно применяет авиацию. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Константиновское направление пока остается самым горячим на фронте. Российские военные пытаются небольшими пехотными группами незаметно проникать к украинским позициям, используя переменчивую погоду и туман.

В то же время противник активно применяет авиацию и артиллерию. Об этом рассказала начальница отдела коммуникаций 117-й отдельной тяжёлой механизированной бригады Юлия Степанюк в эфире "Эспрессо".

Как действует российская пехота

По словам Юлии Степанюк, российские военные пытаются незаметно продвигаться к украинским позициям небольшими группами. Для этого они используют переменчивую погоду и туман.

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"Пехота пытается проникать и обходить некоторые позиции, чтобы как можно глубже продвинуться в тыл. В большинстве случаев они выходят небольшими группами, чтобы их не заметили", — отметила Степанюк.

Она добавила, что противник также активно применяет авиацию. После ударов управляемыми авиабомбами российские войска используют артиллерию и пехоту.

Как повлияла операция "Вивальди"

В то же время на соседнем Лиманском направлении завершился третий этап наступательной операции "Вивальди". По словам Степанюк, изменения на этом направлении влияют на действия российских войск.

"Их планы сорваны, и они вынуждены просто менять тактику и перегруппировываться, а также перебрасывать некоторые войска с других направлений", — подчеркнула представительница 117-й ОМБр.

В то же время Константиновское направление, по её словам, по-прежнему остаётся самым горячим на данный момент.

''Пехота противника пытается проникать'': в Силах обороны назвали самое горячее направление фронта. Карта

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Вивальди" зафиксирована самая массовая сдача россиян в плен за 12 лет войны.

Российские захватчики рассказывают, что ели крапиву и пили мочу, и постоянно дают все новые и новые показания.

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